Mayday: Ryan Reynolds sera dans un nouveau film d'action

Ryan Reynolds et Kenneth Branagh se donneront la réplique dans Mayday, une superproduction d’action-aventure réalisée par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, le duo de réalisateurs derrière Donjons et Dragons: L'Honneur des voleurs.

D’ailleurs, les deux cinéastes sont à l’origine du scénario du film. Un scénario qui a séduit Apple Original Films et Skydance, qui s’apprêtent à financer le film. En outre, d’après Deadline, l’intérêt porté par Ryan Reynolds au script aurait poussé Apple à accélérer la mise en chantier du long métrage, tout en sachant que de nombreuses productions vont bientôt devoir être mises sur pause si la grève des scénaristes se poursuit à Hollywood.

Et si aucun détail n’a été dévoilé concernant l’histoire, on peut s’attendre à un film d’action plutôt second degré, voire loufoque, ce qui est la marque de fabrique de Ryan Reynolds. À ce titre, l’acteur tourne actuellement un Deadpool 3 qui pourrait bien pâtir du mouvement de grève susmentionné.

Concernant enfin Kenneth Branagh, on le retrouvera à l’affiche d’Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan, qui pour sa part arrive dans les salles le 19 juillet prochain.