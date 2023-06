«Mes semaines les plus amusantes depuis longtemps» - Aaron Rodgers

Le quart-arrière vedette des Jets de New York, Aaron Rodgers, affirme n’avoir jamais eu autant de plaisir à jouer au football depuis qu’il a été échangé à l’équipe en avril dernier.

«Les six dernières semaines ont été les plus amusantes que j'ai connues depuis longtemps. C'est un plaisir de venir travailler et d'être excité par ce que nous faisons», a déclaré Rodgers vendredi après l'entraînement.

Le pivot a également louangé le travail du personnel d’entraîneurs de son équipe, qui est dirigé par Robert Saleh.

«Nous avons un excellent groupe de quart-arrière. C’est très agréable de pouvoir travailler avec Todd Downing (coordonnateur du jeu par la passe) et Rob Calabrese (entraîneur des quarts-arrière) ainsi que Nathaniel Hackett (coordonnateur offensif)», a déclaré le numéro 12.

Le natif de la Californie a aussi eu de bons mots envers celui dont il a soutiré le poste de quart numéro 1, Zach Wilson.

«Il est incroyable. Il ne fait pas de ma vie un enfer tous les jours», a déclaré Rodgers en plaisantant devant les médias.

Des joueurs prometteurs

Le vétéran se dit très heureux de pouvoir travailler avec des joueurs prometteurs au sein de l’organisation de la Grosse Pomme.

«Nous aurons à un moment donné peut-être le meilleur demi de coin et le meilleur receveur de la NFL. Je pense que c’est une vraie possibilité pour ces gars-là», a déclaré Rodgers en faisant référence à Sauce Gardner et Garrett Wilson.

Gardner a participé au match du Pro Bowl à sa saison initiale en plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles des recrues ainsi que sur la formation par excellence de la NFL en 2022. Wilson a également fait partie de l'alignement d’étoiles des recrues.

Rodgers a passé les 18 premières saisons de sa carrière dans l’uniforme des Packers de Green Bay. La saison dernière, le vétéran quart a réussi 26 passes de touché et a accumulé 3 695 verges par la voie aérienne.