Météo au Québec: du beau temps ensoleillé attendu pour le week-end

Les Québécois pourront oublier la grisaille des derniers jours, puisque le temps s’annonce sous de beaux auspices météorologiques pour la fin de semaine avec du soleil et une incursion de chaleur.

Certes des nuages vont persister ici et là pour la journée de samedi presque partout au Québec, mais le temps partiellement ensoleillé fera hausser légèrement les températures.

Ainsi, on prévoit dès vendredi une alternance de soleil et de nuages dans le sud de la province où le mercure avoisinera 22 degrés au thermomètre samedi, notamment à Montréal.

Le même scénario est attendu dans les secteurs du centre et l’est de la province avec toutefois plus de nuages et des températures plus fraîches dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Mais dimanche sera assurément la meilleure journée, puisqu’on anticipe un soleil généreux partout et des températures pouvant atteindre 26 degrés à Montréal, à Québec et au Saguenay.

L’est du Québec, qui a été bien arrosé ces derniers jours, aura donc un peu de répit avec ces deux journées ensoleillées, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Cet épisode de chaleur sera de courte de durée, alors qu’un système dépressionnaire balayera la Belle Province la semaine prochaine, même si les températures demeureront confortables.