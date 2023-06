Pink chante avec sa fille lors de la première soirée de sa tournée européenne

Pink a chanté avec sa fille Willow lors de la première soirée de sa tournée européenne Summer Carnival 2023.

La fillette de 12 ans, qui portait une robe rose à rayures, a rejoint sa mère pour interpréter Cover Me In Sunshine, une chanson que le duo mère-fille a sortie en 2021. Le mari de Pink, le pilote de tout-terrain Carey Hart, a partagé un extrait de la performance sur Instagram, en écrivant: «Tellement fier de Willz qui monte sur scène avec maman @Pink!!!!»

Il a poursuivi: «Ce doit être surréaliste pour la maman d'être avec sa petite fille sur scène. On dirait que le premier concert de la tournée a tout déchiré!!!!! J'ai hâte d'y retourner à la fin du mois et de voir par moi-même.»

Pink et Willow ne sont pas le seul couple mère-fille célèbre à se produire ensemble cette année. Beyonce a été rejointe par sa fille Blue Ivy Carter, 11 ans, pour plusieurs concerts de sa tournée Renaissance World Tour.

La chanteuse de What About Us se produira à Sunderland et à Birmingham, avant de se rendre aux Pays-Bas, en Belgique et en France, puis de revenir au Royaume-Uni pour chanter à Londres.

Voici d'autres vedettes d'ici et d'ailleurs qui ont partagé la scène avec leurs enfants:

Beyoncé et Blue Ivy

La fille de Beyoncé et de Jay-Z, Blue Ivy, fait des apparitions en tant que danseuse dans certains des spectacles de la tournée Renaissance de sa célèbre mère, Beyoncé (Paris, Dubaï). «Ma belle première-née. Je suis tellement fière et reconnaissante d'être ta maman. Tu nous apportes tant de joie, mon doux ange», a écrit la chanteuse, en partageant récemment sur Instagram des photos de sa fille de 11 ans sur scène, à ses côtés.

Instagram Beyonce

J.Lo et Emme au Super Bowl 2020

Lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de 2020, Shakira et Jennifer Lopez ont été rejointes sur scène par la fille de cette dernière. Emme, qui avait 11 ans, est apparue dans une cage métallique tout en chantant Let’s Get Loud, un succès de sa populaire maman. Le trio a ensuite interprété le classique de Bruce Springsteen Born in the U.S.A.

AFP

Mariah Carey avec Moroccan et Monroe

La «reine des neiges» a pu compter à quelques reprises sur ses deux enfants pour faire les chœurs sur sa chanson archipopulaire All I Want for Christmas Is You. On a même pu voir le trio chanter dans le spécial de Noël présenté sur Apple TV+ en décembre 2020.

Instagram Mariah Carey

Chris Martin, Apple et Moses

Chris Martin et son ex-femme Gwyneth Paltrow ont de quoi être fiers. Leur fille aînée, Apple, et son jeune frère, Moses, se sont retrouvés sur scène avec Coldplay pour chanter avec leur père sur la pièce Up&Up en 2016. Le tout, immortalisé par leur maman actrice qui se trouvait dans la foule.

Instagram Gwyneth Paltrow

Billy Joel et Alexa Ray Joel

Alexa, la fille aînée de Billy Joel, retrouve souvent son célèbre père sur scène lorsqu’elle n’est pas elle-même en tournée solo. Celle qui a pour maman la mannequin Christie Brinkley est une pianiste, auteure-compositrice-interprète. En 2019, le duo père-fille a livré une superbe version de New York State of Mind au Madison Square Garden.

AFP

Marc Dupré et Stella

Stella Dupré a souvent retrouvé son père, Marc Dupré, pour performer sur scène et sur divers plateaux télé au fil des années. Son frère Anthony a aussi fait de la musique avec sa famille. Le duo a notamment livré une jolie reprise de It Will Rain, de Bruno Mars, sur TikTok. Stella y était accompagnée d'Anthony au piano.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Paul Daraîche avec trois de ses enfants: Émilie, Dan et Katia

En 2018, le roi du country Paul Daraîche a lancé le disque Ma maison favorite sur lequel il chantait en duo, pour la première fois, avec trois de ses quatre enfants. Sur scène, ces moments partagés en famille font toujours craquer les admirateurs.