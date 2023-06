Première journée des Francos : FouKi, Caroline Savoie et de drôles de chatons

Synonyme du début de la saison estivale, les Francos ont commencé leurs activités vendredi soir sous quelques gouttes de pluie qui n’ont aucunement perturbé l’entrain des artistes et festivaliers. Notre journaliste a fait une petite virée sur le site du Quartier des spectacles pour y voir quelques-uns des concerts extérieurs qui y étaient proposés. À travers les valeurs sûres comme Gros Mené et FouKi, le passage du groupe métal Les Chatons a été une agréable découverte.

Caroline Savoie

TOMA ICZKOVITS

17h15 : On arrive sur le site à peine 15 minutes après le lancement officiel des Francos. Direction : scène Silo Brasseur de Montréal pour y voir l’Acadienne Caroline Savoie. Le ciel est nuageux, mais le temps est clément.

Sur Sainte-Catherine, les piétons sont assez nombreux. On y côtoie alors plus de travailleurs qui viennent de finir leur journée que de festivaliers. La scène Silo est un bel endroit pour donner le coup d’envoi au festival. On y aperçoit quelques familles avec de jeunes enfants. L’ancien manitou des Francos, Laurent Saulnier, est dans la foule. « Je suis comme quelqu’un dans la life, j’ai toujours tendance à ne pas profiter du moment présent, mais là j’en profite! » lance Caroline avec son charmant accent du Nouveau-Brunswick.

Questionnée à savoir s’il y a des mesures particulières mises en place pour le smog causé par les feux de fumée, l’organisation des Francos nous répond qu’elle suit les recommandations d’Environnement Canada et de la Santé Publique. « Il n’y a pas d’alerte smog en vigueur présentement pour le secteur du Grand Montréal. » Ouf!

Julie Aubé

TOMA ICZKOVITS

18h : Après cette belle performance de folk aérien, on se dirige vers la scène Loto-Québec. Aussi surnommée parterre symphonique, la scène Loto-Québec est notre préférée des Francos avec son parterre gazonné. C’est là que joue une autre fière Acadienne : Julie Aubé, mieux connue pour son groupe Les Hay Babies. En solo, cette autrice-compositrice verse beaucoup plus dans le blues. Il n’y a pas à dire, nos Francos 2023 débutent en chiac!

Les Chatons

TOMA ICZKOVITS

18h35 : On s’en va attraper Les Chatons, qui viennent de remporter la finale de Ma première Place des Arts, catégorie groupe. Ils se produisent sur la petite scène Hydro-Québec, située sur l’esplanade de la Place des Arts. Les musiciens sont tous habillés en félins et leur énergie est contagieuse. La pluie commence à tomber et au lieu de s’affaisser, Les Chatons en donnent encore plus. Dans la foule, certains spectateurs bondissent, d’autres restent sous leur parapluie. Le fait saillant de cette performance haute en décibels? La reprise en version métal de Mentir, de Marie-Mai! Du bonbon. Par contre, le groupe ne remportera pas de sitôt le prix Félix-Leclerc de la chanson, attribué à un artiste francophone pour la qualité de ses textes. « Ra-ra-rapporte-moi z’en, une grosse pizza pis du lait au chocolat! » chantent-ils notamment.

Guillaume Bordel

TOMA ICZKOVITS

19h : La pluie a cessé et on s’en va à la Scène Sirius pour y voir Guillaume Bordel. Drôle de bibitte, le musicien aux cheveux orange vient de lancer son tout premier album, Enfanfleur, la journée même. « C’est un peu comme notre lancement », dit-il, mentionnant aussi à la foule qu’il vient d’Hérouxville. « Malaise », ajoute-t-il rapidement en souriant. Bordel est entouré de super musiciens, dont Viviane Roy du groupe... Les Hay Babies! Eh oui, l’Acadie est visiblement très bien représentée en cette ouverture des Francos. Amateur de mini-van, Guillaume Bordel est drôle à voir sur scène et nous emmène aisément dans son univers. On lui pardonne donc plus facilement ses imperfections vocales.

Gros Mené

TOMA ICZKOVITS

20h : Arrivée sur la scène Loto-Québec des grosses pointures du Lac : Gros Mené. La formation née en 1998 fait grossir la foule du parterre symphonique qui déborde presque jusqu’au boulevard de Maisonneuve. Ils sont nombreux à vouloir entendre le « gros rock sale » des bêtes de scène Fred Fortin et Olivier Langevin, deux complices de toujours. Regarder du Gros Mené, c’est voir des chums hyper talentueux jammer ensemble pendant de longues minutes pour le simple plaisir du rock. « On est content d’être icitte! » lance un Fred Fortin avec le sourire. Avec Gros Mené, on n’est jamais déçu.

FouKi

TOMA ICZKOVITS

21h : De la Place Bell à la Scène Bell pour FouKi... Deux mois après avoir diverti 4800 personnes dans l’aréna du Rocket de Laval, de même qu’au Centre Vidéotron, le populaire rappeur s’est vu offrir le grand spectacle extérieur des Francos. Pour le festival montréalais, ouvrir son édition avec du hip hop semble une valeur sûre. L’an dernier, c’était Koriass qui s’était farci la grande scène en entrée.

Vendredi soir, la foule est imposante – assurément plus qu’à Laval – pour celui qui a remporté le Félix de la chanson de l’année. « J’ai toujours rêvé de jouer à la Place des Arts! » lance le rappeur, qui a visiblement confondu le complexe culturel juste à côté avec la Place des Festivals.

Tout de blanc vêtu, et affublé de son inséparable casquette, FouKi sert un concert rempli d’invités surprises. Vendou est le premier à surgir, pour S.P.A.L.A.. Plus loin, on a droit à P’tit Belliveau (St-Han), Imposs (On L’Fait), Alicia Moffet (Ciel) et Jay Scøtt (Copilote). Il ne manquait que Ginette Reno!

Les Francos se poursuivent ce soir avec le grand concert extérieur de Roxane Bruneau, à 21h sur la Place des Festivals. Bon Enfant jouera aussi à 20h sur la scène Loto-Québec.