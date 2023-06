Rénovation des HLM : «ça va donner un souffle nouveau, mais ça ne sera pas assez»

Des locataires de HLM préviennent que les 2,2 milliards de dollars débloqués pour rénover et améliorer leurs appartements ne suffiront pas à remettre sur pied l’ensemble du parc qui en a grandement besoin depuis trop longtemps.

• À lire aussi: Habitation: le gouvernement Legault n’empêchera pas les importantes hausses de loyer

• À lire aussi: Ils vivent dans leur voiture faute de logement: «Jamais je n’aurais pu penser que je devrais me chercher un toit comme ça à 59 ans»

«C’est un baume, ça va donner un souffle nouveau, mais ça ne sera pas assez», estime Chantal Danault, qui vit depuis 15 ans dans une habitation à loyer modique (HLM) dans Saint-Léonard, à Montréal.

Mercredi, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a annoncé la création du programme de rénovation des habitations à loyer modique (PRHLM) qui vise à dépenser 2,2 milliards de dollars d’ici 2028.

Comme bien des HLM, l’immeuble où vit Mme Danault manque cruellement d’amour depuis sa construction, il y a trente ans. Les fenêtres et les portes sont encore d’origine.

«On s’entend que l’hiver, il fait froid. Je ne me plains pas parce qu’il y a en a des vraiment bien pire», laisse-t-elle tomber en riant, bien heureuse de voir cette somme débloquée par les gouvernements fédéral et provincial.

Des pansements

Le son de cloche est le même pour Suzanne Payant, une locataire qui se bat pour que les conditions de vie dans les HLM s’améliorent depuis des années.

«On a des problèmes de toiture, il faut changer nos portes et nos fenêtres, la plomberie et l’électricité. Tous les problèmes s’enchainent, mais on n’avait jamais assez d’argent pour tout réparer», affirme-t-elle.

En seulement un an, son immeuble situé dans la Petite-Bourgogne est passé de la catégorie D (mauvais état), à la catégorie E (très mauvais état).

C’est que les investissements pour des réparations manquent cruellement depuis des années.

Résultat : «[les Offices municipaux d’habitation] mettaient des pansements comme ils pouvaient sur ce qui était le plus urgent à réparer», explique Mme Payant.

Bonne nouvelle

Pour Robert Pilon, de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ), l’annonce de Québec est une très bonne nouvelle.

«Ça fait 20 ans qu’on fait pression sur la SHQ pour rénover ces milieux de vie», souligne-t-il.

Sur les 74 000 logements HLM, plus de 4000 sont vacants en raison de leur très mauvais état, dont une bonne moitié sont à Montréal, explique-t-il.

«Évidemment, avec le coût de la main-d’œuvre et des matériaux qui augmentent, tous les bâtiments ne pourront pas être comme neuf ou presque. Mais ça va leur faire du bien», se réjouit-il.

Autre source d’enthousiasme, le programme permettra dorénavant d’agrandir des logements pour répondre aux besoins des familles nombreuses ou même de détruire un bâtiment trop désuet pour en reconstruire un ailleurs.

Il permettra aussi d’améliorer les immeubles pour les ainés, notamment en les rendant plus sécuritaires et surtout, plus adaptés.