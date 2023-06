Shane Doan retrouvera un peu d’Arizona à Toronto

Pour que Shane Doan accepte de quitter son club de toujours, les Coyotes de l’Arizona, il fallait indubitablement que l’offre soit alléchante. Avec les Maple Leafs de Toronto, l’ancien joueur retrouvera l’un de ses vieux complices, le directeur général Brad Treliving.

Avant d’être connu comme le DG des Flames de Calgary au cours des récentes années, celui-ci a fait ses premiers pas dans des bureaux de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Coyotes. C’est là qu’il a rencontré Doan, qui agissait à titre de capitaine de la concession du désert à l’époque.

En 2007-2008, Treliving est devenu assistant au DG des Coyotes et a conservé ces fonctions jusqu’en 2014. Doan était au plus fort de sa prolifique carrière de 1540 matchs. Quinze ans plus tard, voilà qu’il lui a offert le même poste à Toronto, vendredi.

«Je suis très excité d’accueillir Shane chez les Maple Leafs de Toronto. Avec ses 1500 matchs et plus d’expérience dans la LNH, ses rôles de gestion, ayant été un capitaine pendant plus d’une décennie en plus d’être tout simplement un être humain exceptionnel, Shane a touché tellement d’aspects du jeu qui font de lui un atout pour l’organisation des Maple Leafs, son personnel et ses joueurs», a déclaré Treliving par voie de communiqué.

L’idole d’un certain joueur

Le nouvel assistant au directeur général ne manque pas d’expérience. Quelques années après avoir accroché ses patins, Doan a accepté de jouer le rôle de directeur des opérations hockey des Coyotes dès 2020. Il a également occupé divers postes avec Équipe Canada, dont celui de DG pour la conquête de l’or au Championnat du monde de l’IIHF de 2022.

«Je suis honoré de me joindre aux Maple Leafs avec ce rôle. Les Maple Leafs ont une si longue histoire et des partisans passionnés, et je suis excité à l’idée de contribuer à la poursuite de l’objectif ultime de cette organisation. Je suis aussi ravi de travailler de nouveau aux côtés de Brad Treliving et de poursuivre cette relation qui s’est amorcée durant le séjour de Brad avec les Coyotes.»

De plus, Doan aurait été l’une des idoles de jeunesse d’un certain Auston Matthews. Le franc-tireur des Leafs a grandi en Arizona en observant le capitaine des «Yotes» et Daniel Brière, entre autres.

Est-ce que ça aidera Toronto à conclure une prolongation de contrat avec son meilleur joueur d’ici l’an prochain? Peut-être pas, mais ça ne pourra certainement pas nuire.