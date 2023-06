The Lake: un second plongeon sur Prime Video pour le Montréalais Julian Doucet

Le Montréalais Julian Doucet a toujours su qu’il allait raconter son histoire au monde entier. Suffisait de trouver le bon médium... et le moment opportun.

Le parcours de Julian Doucet n’en est pas forcément un qu’on pourrait qualifier de «typique». Devenu père à sa sortie du secondaire – soit avant de vivre son homosexualité au grand jour –, il a d’abord confié sa fille en adoption, puis a renoué avec elle lorsque celle-ci était adolescente.

«On m’a longtemps encouragé à raconter mon histoire», avance Julian Doucet en visioconférence avec Le Journal.

«Mais ma fille était jeune, je voulais attendre qu’elle ait l’âge adulte pour qu’elle puisse y consentir en toute connaissance de cause. Et ça m’a donné le temps nécessaire à être confortable avec l’idée de me raconter, d’assumer complètement cette décision», poursuit-il.

Mais encore fallait-il trouver le bon écrin pour y poser son parcours. Celui-ci lui est venu lorsque la firme de production torontoise Amaze Film + Television l’a approché pour mettre en branle The Lake, une série se déroulant dans une petite communauté de chalets, lieu où des familles de différents horizons se rejoignent autour du lac chaque été.

Ayant lui-même connu ce milieu au cours de sa jeunesse, Julian Doucet y a vu le contexte idéal pour transposer son histoire... en la saupoudrant d'une bonne dose de fiction.

«C’est une réalité que je connais, mais qui demeure assez éloignée de la mienne, alors je m’y suis senti plus confortable. Ça m’a quand même permis de mettre en scène la rivalité avec ma sœur et les enjeux d’une famille recomposée, par exemple, mais en utilisant les clichés de ce monde-là», raconte Julian Doucet.

Après une première saison diffusée il y a tout juste un an, The Lake est de retour aujourd’hui pour une seconde fournée d’épisodes. Julian Doucet y sert encore une fois les fonctions de scénariste et de producteur exécutif.

Photo fournie par Prime Video

Réalité et fiction

À mi-chemin entre la réalité et la fiction, donc, The Lake suit le quotidien d’un personnage inspiré de Julian Doucet. Rebaptisé Justin Lovejoy, il y renoue avec sa fille adolescente après un long exil en Australie. Cette fois-ci, l’intrigue reprend une année entière après les événements de la première saison; sans rien divulgâcher, on peut tout de même annoncer qu'une demande en mariage, un incendie dévastateur et de nouvelles rivalités viendront troubler la belle saison des personnages.

«Tout doit être rebâti, autant les relations que les installations autour du lac. J’aime que les traumatismes servent de moteur à la transformation, à l’évolution. Le personnage de Justin est différent de moi à bien des égards, mais il me rejoint sur le point de sa résilience, de sa volonté à continuellement se relever», explique Julian Doucet.