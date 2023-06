Tué par balle pour avoir réclamé un salaire impayé

Un Polonais de 39 ans a été abattu dans la nuit de jeudi à vendredi à Tain-l'Hermitage, dans le sud de la France, à la suite d’un conflit avec l'auteur présumé du tir, a indiqué vendredi le parquet de Valence.

La victime a été touchée d'un tir de fusil de calibre 12, avant d'être «rapidement transportée à l’hôpital, où elle est décédée de ses blessures», a indiqué le parquet à l'AFP.

«Le mis en cause, âgé de 26 ans, a été placé arrêté», a précisé le parquet, selon lequel «il ressort des premiers éléments de l’enquête une situation de conflit entre le mis en cause et la victime».

Selon France Bleu Drôme-Ardèche, qui a révélé l'affaire, la victime se serait présentée dans le garage automobile où il avait travaillé pour réclamer un salaire impayé. Il aurait alors essuyé ce tir mortel.

Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Romans-sur-Isère.