LALIBERTÉ, Réal



À Laval, le 27 mai 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Réal Laliberté, époux de Mme Hélène Landry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Nathalie) et Marie-Josée (Stéphane), ses petits-enfants Ashley (Philippe) et Vincent (Ariane), son beau-frère et ses belles-soeurs Jean-Jacques, Jacqueline et Réjeanne, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances aux146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2le samedi 17 juin 2023 de 9h à 12h et de 14h à 17h, une cérémonie suivra à 17h.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Cité de la Santé pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre et à la Fondation de la Cité de la Santé.