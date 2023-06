SÉVIGNY, Grégoire



Le 4 juin 2023 à l'âge de 82 ans est décédé Grégoire Sevigny, époux de feu Hélène Bergeron.Il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs Cécile (Marcel), Julien (Rita), Noëlla (Gilles) et Fernand (Francine), son neveu Sylvain, ses nièces Marie-Josée, Johanne, Nathalie, Carole, Joëlle, Karine, Julie et Christine, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 18 juin de 9h à 11h30 à :6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire aura lieu à 11h30 au salon.