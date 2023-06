LAVALLÉE, Georges



À Saint-Jérôme, le 25 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Georges Lavallée, époux de feu Pierrette Houlné.Il laisse dans le deuil ses fils Benoît et Claude, ses petits-enfants Charlotte, Claire et Marc-Antoine, son frère Jean-René Lavallée, sa soeur Nicole Lavallée, sa belle-soeur Jacqueline, son beau-frère Gérard, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 17 juin 2023 de 13h à 17h au salon de la :