CARON, Jean-Louis



À l'Hôpital Le Gardeur, le 30 mai 2023, à l'âge de 83 ans est décédé Monsieur Jean-Louis Caron, fils de feu Omer Caron et feu Élise Gosselin, époux bien-aimé de Normande Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marco (Sophie), Robin (Angela), Éric (Marie-Josée), Nathalie (Mario) et Nancy (Michel), ses dix petits-enfants : Charles, Catherine, Jean-Christophe, John, Julia, Alexandre, Maxime, Noémie, Jade et Brandon, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal,samedi le 17 juin 2023 de 13h à 17h suivi d'une cérémonie en la chapelle à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.