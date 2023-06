QUESNEL, Florence



Au CHSLD Leclerc de Granby, le 25 avril 2023, est décédée à l'âge de 94 ans, madame Florence Quesnel, ex-épouse de feu monsieur Marcel Charette. Elle était née à Montréal de feu Joseph Quesnel et de feu Anna Bernier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jacques Mercier), Maurice (Jeannette Boulianne), Pierre (Guylaine Rosa), Sylvie (Luc Sabourin) et Lyne, ses petits-enfants Dominique Mercier, Olivier Mercier (Annie Trépanier), Andrée-Anne Mercier (Éric Dumouchel-Clermont), Kim Charette (Myriam Lefebvre), Suezie Charette (Mathieu Blais), Patrick Charette (Josianne Cloutier), Francis Charette (Mélanie Grégoire), Félix Sabourin (Kim Brunelle), Yoan Pelletier (Gabrielle Beaudin) et Nathan Pelletier (Valérie Poulin), de même que ses arrière-petits-enfants Frédérique, Marilou, Jimmy, Taly, Félix, Émile et Victor, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Elle était la soeur de Gérald, Olivier et Irène qui sont décédés.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 17 juin 2023, jour des funérailles, à partir de 13h. Un hommage lui sera rendu à 16h.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CHSLD Leclerc pour son dévouement et les bons soins prodigués à madame Quesnel tout au long de son séjour.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de la Rive-Sud, 1160 boul. Nobert, Longueuil, QC, J4K 2P1.