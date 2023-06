BERNIER, Yvon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yvon Bernier (Dady), survenu le 29 mai 2023, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu madame Adrienne Paquette (Mamy).Il laisse dans le deuil ses enfants François (Line), Maurice (Johanne), André (Jo-Anne) et Martin (Lorraine), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 juin 2023, de 17h30 à 20h30 à laUne cérémonie sera célébrée ce même jour à 20h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Oratoire Saint-Joseph pour l'oeuvre de Saint Frère André.www.saint-joseph.org/fr/don-en-ligne/