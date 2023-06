GAGNON, Denis



À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 12 mai 2023 à l'âge de 73 ans, est décédé M. Denis Gagnon, époux de Mme Jocelyne Mailly Gagnon, fils de feu M. Raymond Gagnon et feu Mme Yvette Brisebois.Entouré de l'amour de son épouse et de sa famille, il a rejoint son fils Alexandre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères Roger (feu Lise Gemme), Léo (Denise Gauthier), Jean (Colette Forget) et Normand (Claire Michaud), sa soeur Lise (Michel Pelland), ses belles-soeurs Reine Mailly et Francine Mailly, son beau-frère Bernard Mailly, sa filleule Judith Mailly-MacDougall ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera, en présence des cendres, le samedi 17 juin entre 13h et 16h à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2B5Une cérémonie hommage suivra dès 16h en la Chapelle Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie à la mémoire de Denis Gagnon, peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer au 5151 boul. de L'Assomption, Montréal, Québec, H1T 4A9.