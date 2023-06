LEDUC, Suzanne (née Dorais)



À Ormstown, le dimanche 4 juin 2023 à l'âge de 84 ans, est décédée Suzanne Dorais, épouse de Maurice Leduc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Kevin) et Annie (Stéphane) et ses petits-enfants Claudia, Gabrielle et Francis. Elle laisse aussi derrière elle ses soeurs: Hélène, Jacinthe, Françoise, Marie-Claire et Louise; ses belles-soeurs Ghislaine, Diane et ses beaux-frères, des neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. Suzanne a rejoint son fils Éric ainsi que ses frères Jean-Pierre, Marc-André et Richard.La famille tient à remercier son aidante Debbie et toute l'équipe du CLSC.Les condoléances seront reçues dès 9h le samedi 17 juin 2023, à l'église Saint-Malachie, rue Roy à Ormstown, suivi des funérailles à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec www.diabete.qc.ca.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLEORMSTOWN, QCwww.mgerrigle.com