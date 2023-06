4 jeux de plein air pour le parc ou le camping faciles à réaliser soi-même

Le soleil arrive et avec lui l’envie de profiter du plein air. Mais trouver les bons accessoires est parfois compliqué (on s’y prend tous en même temps !), et les jeux d’été sont souvent beaucoup trop chers et de mauvaise qualité.

Mais pour tous ces objets et jeux de l’été, on peut facilement les fabriquer soi-même, seul ou en famille, tout simples ou complètement personnalisés ! Et on parle d’expérience, des Montréalais fabriquent chaque semaine ces créations dans les ateliers collectifs des Affûtés.

Photo fournie par Les Affûtés

1. Jeu d’anneaux

Il existe des dizaines de variations de ce jeu d’adresse. Voici quelques conseils pour en fabriquer un beau et durable.

Utilisez du cèdre, qui durera beaucoup plus longtemps en extérieur, ou du pin (mais on vous conseille alors de le ranger en intérieur). Des planches de 15 à 25 po de long seront parfaites, fixées par des vis.

Pour les poteaux, vous pouvez facilement acheter des goujons de 3⁄4 po d’épaisseur, et les couper entre 5 et 7 po de long. Ils sont robustes et vous pourrez utiliser les retailles pour vous fabriquer un pegboard intérieur. Pour les fixer, il suffit de faire un trou de 3⁄4 po dans les planches.

Pour les cerceaux, de la corde collée à la colle chaude ou des tuyaux de PVC repliés fonctionnent parfaitement.

Vous pouvez facilement ajouter un crochet à l’arrière du jeu pour le transformer en jeu mural et l’accrocher dans votre ruelle, par exemple.

Photo fournie par Les Affûtés

2. Jeu de Molkky

Le plus simple est d’acheter directement des goujons de bois franc de 3 po à 4 po d’épaisseur. Il suffit ensuite de couper à un angle de 45 degrés. L’idéal est d’utiliser une scie à ruban, dans un atelier comme les Affûtés, mais vous pouvez aussi le faire à la scie à main, en prenant soin de bloquer soigneusement vos goujons sur un établi.

Pour faire durer la peinture et les numéros, plusieurs couches de vernis extérieur sont ici aussi recommandées, à la toute fin.

Photo fournie par Les Affûtés

3. Jeu de poches

Tailler une planche de contre-plaqué autour de 12 po de largeur et 24 po de longueur, puis mettez-y de la couleur avec quelques couches de peinture. Pensez simplement à passer 2 à 3 couches de vernis extérieur, une fois la peinture faite.

Pour les trous, vous pouvez utiliser des scies cloches ou une scie sauteuse.

Laissez vos enfants s’amuser pour la décoration, le jeu sera ainsi unique.

Pour les sacs (que l’on peut coudre avec de la toile de jute), vous pouvez les remplir de grains de maïs (la version originelle), ou tout simplement de riz.

Photo fournie par Les Affûtés

4. Jenga géant

Pour fabriquer un jeu de Jenga géant, il vous faudra peu de technique, mais de la patience !