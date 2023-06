DUARTE, Mario



À Montréal, le 28 mai 2023, est décédé monsieur Mario Duarte, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Sydney et Marie, ses petites-filles Nadya et Ava, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 21 juin de 16h à 20h au salon funéraire4695 BOUL. ST- JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, H9H 2A7