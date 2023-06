O'CONNELL, Gilles



À son domicile, le 6 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gilles O'Connell, époux de feu Mme Pierrette Meunier.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Thérèse Roussin, ses filles Johanne (Michel), Line (Pierre), son fils feu Alain, les filles de sa conjointe Manon (Denis) et Josée, ses petits-enfants Maxime (Andréane), Julie, Alexis et Simon, son arrière-petite-fille Roseline ainsi que Fénnick et Tyler, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juin 2023 de 13h à 17h:VAUDREUIL-DORION, QCwww.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 17 juin à 16h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.