RIVAS, Israel



À St-Eustache, le 30 mai 2023 est décédé '' El grande Señor'' Israël Rivas à l'âge de 92 ans.Il faisait partie du groupe mexicain populaire Los Tres Compadres. Il a travaillé avec plusieurs artistes du Québec et à travers l'Amérique. Il était un chanteur et joueur de guitare très talentueux et apprécié qui s'est dévoué à son public.La famille vous accueillera samedi le 17 juin de 11h à 14h et de 17h à 21h à :ST-EUSTACHE, J7P 2A4