DANSEREAU, Gisèle



Au Centre d'hébergement Mgr Coderre, le 6 juin 2023, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Gisèle Dansereau, fille de feu Irène Booth et de feu Pierre Dansereau, autrefois de Verchères.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rachel Laberge (Guy), Carmen Bouthillette (André), Marc Bissonnette (Claudine), Mona Bissonnette et Linda Bissonnette (André), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère Pierre, ses soeurs Fernande et Francoise; ses beaux-frères et belles-soeurs, nombreux neveux et nièces, parents et amis.Sa famille recevra les condoléances le samedi 17 juin de 14h à 16h30 à la4, RUE ST-ANDRÉVERCHÈRES, QC J0L 2R0Suivra une liturgie de la Parole à 16h30. Direction funéraire:Tél: 450-583-3511Des dons à la Fondation du CHSLD Mgr Coderre seraient appréciés.