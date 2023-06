PLANTE, Jacques



À sa résidence de La Prairie, le 3 juin 2023, est décédé paisiblement, entouré des siens, Jacques Plante, époux de feu Claudette Sinclair (1934-2009).Outre ses enfants, Francine (Jules Garon), Pierre (Anne Lapointe) et Louise (Paul Leduc), il laisse dans le deuil ses petits-enfants Pascal Plante-Hébert (Geneviève Tétrault), Alexandre Plante, Marie Eve Plante-Hébert (Sylvain Gaudreault), Mylène St-Yves-Plante (Jean-Michel Caron) et Cédric Plante (Arianne Morin) ainsi que ses arrière-petits-enfants, Félix, Alexia, Marie-Pier, Maxime, Amélie et Pierre-Alexandre.Lui survivent ses soeurs Céline (François Renaud), Michelle et Pierrette et son frère François (Denise Girard), sans oublier ses nombreux neveux et nièces et tous les membres de la famille de feu Claudette Sinclair.La fin de sa vie fut surtout marquée par son implication auprès des aînés et leur bien-être par le biais des sociétés de généalogie, son implication politique et avec la FADOQ.Il ne faudrait surtout pas que ces quelques activités viennent oblitérer les près de cinquante années passées à la Commission des Écoles catholiques de Verdun.La dépouille sera exposée le dimanche 18 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 19 juin dès 9h à425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QC J5R 2K8Les funérailles auront lieu en l'église de La Nativité de la Sainte-Vierge, 155 chemin de St-Jean, La Prairie, le lundi 19 juin à 11h. Suivra l'inhumation au cimetière de La Prairie.L'équipe des soins à domicile du CLSC Kateri fut remarquable par son dévouement, sa disponibilité et sa compassion.