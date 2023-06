DUSSAULT, Micheline



À St-Sauveur, le 29 mai 2023 est décédée Mme Micheline Dussault, épouse depuis 57 ans de M. André Soumis.Outre son époux, Micheline laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, filleule et amis.Vous êtes tous invités à lui rendre un dernier au revoir le jeudi 15 juin de 9h à 11h30, à la :801 BOULEVARD DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC, J7Z 5L3Tél. 450.438.1234La cérémonie aura lieu à 11h30.Les fleurs et les dons sont déjà faits. Seule votre présence serait appréciée.André Soumis tient à souligner et remercier le personnel du CHSLD Desjardins de St-Sauveur pour le dévouement et la compassion.