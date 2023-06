PAUL, Georgette



À Montréal, le 22 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Georgette Paul (fondatrice de l'Éveil musical à Montréal).Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Christianne), François, Martin et ses petits-enfants: Marie-Céleste (Maxime), François-Xavier (Marie-Pierre), Claudie, Samuel et Noémie, sa soeur Gisèle ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 17 juin 2023 dès 10h au3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL H1W 1P2Stationnement et rampe d'accès disponiblessuivi du service religieux à 14h en la paroisse La Nativité de la Ste-Vierge, 3200 rue Ontario Est, Montréal.