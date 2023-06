Caméras de surveillance cellulaire pour la chasse

SPYPOINT, la marque de caméras de surveillance cellulaire n °1 au monde, une entreprise fièrement québécoise, révolutionne l’industrie de la chasse en rendant le repérage mobile accessible à tous avec des caméras fiables et faciles à utiliser ainsi qu’avec une application innovante de gestion qui permet, entre autres, de trier vos photos et de vérifier les conditions de chasse.

Le but principal de SPYPOINT : vous permettre d’être un chasseur plus préparé et de connaître par conséquent plus de succès.

Nouveautés 2023

L’évolution avec la LM2

Cette caméra est l’évolution de la LINK-MICRO-LTE, qui a révolutionné l’industrie de prospection de chasse cellulaire. L’objectif de la LM2 est simple : surpasser les attentes du chasseur à un prix que ces derniers apprécient. De plus, son antenne maximise le signal disponible et aide à maintenir la continuité du service de transmission des photos (20MP) vers l’application.

La liberté de la FLEX G-36

Avec une meilleure autonomie de batterie, une connectivité améliorée et une résolution de photo supérieure, la FLEX G-36 vous donne encore plus de liberté avec des photos (36 MP) et des vidéos (1080p) avec sons. De plus, la technologie de capture en continu permet de prendre des photos et des vidéos même durant les transmissions que vous pouvez visionner dans le confort de votre foyer par l’intermédiaire de l’application.

La puissance de la FLEX-S

Avec les mêmes performances (photos et vidéos avec sons) et la même flexibilité que la FLEX originale, la FLEX-S se démarque avec l’intégration d’un panneau solaire qui permet la recharge de la pile au lithium interne ainsi que l’espace nécessaire pour des piles traditionnelles. Résultat? La tranquillité d’esprit de savoir qu’elle pourra prendre des photos et des vidéos sans interruption durant la saison entière et transmettre le tout à votre application.

La qualité d’image de la FORCE-PRO-S

Idéale pour les zones sans couverture de réseau cellulaire, la caméra de chasse FORCE-PRO-S est également munie d’un panneau solaire pour recharger la pile au lithium. Munie d’une carte SD (jusqu’à 128 Go), elle prend des photos (30MP) et capture des vidéos en mode 4K. La clarté des images est tellement incroyable que vous aurez l’impression d’être dans les bois en temps réel.

Une option de forfait de transmission gratuit!

Les caméras de chasse cellulaires ont ceci de formidable qu’elles vous permettent de surveiller à distance votre zone de chasse et de la prospecter tous les jours en laissant le site intact et les animaux tranquilles. Or, parmi les multiples avantages de choisir SPYPOINT, il y a le forfait de transmission gratuit de 100 photos par mois, sans engagement. Sinon, selon la saison, vous pouvez augmenter votre forfait en fonction notamment du nombre de photos prises, de vos préférences en matière de paramètres et de la fréquence de vos visites.

Avec SPYPOINT, vous aurez l’impression d’avoir votre chasse entière à portée de main!

Pour découvrir toutes les caractéristiques des caméras, les possibilités de l’application SPYPOINT et bien d’autres services de SPYPOINT comme le CLUB INSIDERS, rendez-vous sur spypoint.com.