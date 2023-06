Cette compagnie québécoise conçoit des meubles d’extérieur que vous n’avez jamais besoin de ranger

La compagnie Twist Production, basée à Québec, est la seule au Canada à utiliser la technologie du rotomoulage (une technique de moulage de plastique) pour fabriquer du mobilier extérieur.

À leur premier produit, le luminaire extérieur Mia Sereta, en forme de cône, s’est ajouté, au fil du temps, des pots horticoles, des tabourets, des petites tables et des chaises. Chaque produit est conçu pour résister à un usage intensif, aux hivers les plus froids et aux étés les plus chauds afin de leur donner la plus longue vie possible.

Photo fournie par Twist Production

Les produits sont vendus à Montréal à la boutique Le Balconier : petite table ou siège d’appoint Diabolo en plastique rotomoulé, offert en plusieurs couleurs et formes, 124 $, chaise Noho, 304 $, chaise berçante Bistro, 272 $, les deux offertes en plusieurs couleurs.

Pour connaître les autres points de vente : twistproduction.com