LARIVÉE, Natalie



Suite à un cancer, le 30 mai 2023, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Natalie Larivée.Elle laisse dans le deuil son conjoint Stéphane, son frère Michel (Caroline), ses neveux et nièces : Sandrine, Sage et Justin, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 22 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h au :Une cérémonie suivra à 21h en la chapelle.