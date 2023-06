«De biche à bad bitch» de Marie Gray et Sylvain St-Amour: voir et désamorcer les situations à problème

Comment flusher les fatigants, les harceleurs et autres parasites? L’écrivaine à succès Marie Gray, autrice de plusieurs best-sellers pour adultes et pour ados, et son compagnon, Sylvain St-Amour, policier pendant plusieurs années, consultant et enseignant, proposent des idées concrètes pour se débarrasser des indésirables, gagner de la confiance en soi et se sentir en sécurité dans leur nouveau livre, De biche à bad bitch. En résumé, il s’agit d’un guide pratique pour désamorcer les situations à problèmes et avoir la sainte paix.

Au Canada, une femme sur trois déclare avoir été victime d’une agression sexuelle au cours de sa vie. Cette statistique désolante n’inclut pas toutes celles qui sont aux prises avec des achalants ordinaires et des harceleurs en tout genre.

Marie Gray et Sylvain St-Amour ont uni leur expertise pour écrire un guide pratique qui décrit différentes situations, la meilleure façon d’y faire face et les attitudes et réflexes à adopter pour éviter les situations problématiques.

Quoi faire pour être en sécurité quand on marche dans la rue? Quand on est à la maison? Au cours d’un rendez-vous galant? Lors d’une rencontre professionnelle? En auto? Dans les transports en commun? Les auteurs expliquent à quel point l’intuition, la vigilance, le contact visuel et la prise de bonnes décisions sont d’une grande importance.

Marie Gray, autrice à succès qui reçoit des tonnes de confidences de ses lectrices et de ses lecteurs, avait envie d’écrire sur ce sujet depuis très longtemps.

«Tous les livres que j’ai écrits ont toujours eu un petit côté “pouvoir de la femme”, “prends-toi en main”, “lève-toi et marche”. J’ai toujours eu ça à cœur, surtout dans mes livres pour ados. Ça a toujours été important pour moi qu’on se donne le pouvoir de revendiquer ce qu’on veut. Dans ce cas-ci: la paix.»

«On est tannées de tout le temps se faire écœurer ou se faire achaler. Oui, ça m’est arrivé. Mais ça arrive à tout le monde. C’en est ridicule. J’en parlais avec mon chum pendant qu’on écrivait le livre et lui, il n’avait pas conscience, comme bien des gars, d’à quel point c’est répandu. C’est tout le temps. C’est partout.»

Différents contextes

Marie Gray fait remarquer que tout le monde n’a pas la même réaction face à ce qui arrive.

«Ça dépend de bien des facteurs, du contexte. On donne plein d’exemples dans le livre qui sont tirés du quotidien: que tu marches dans la rue, que tu sois dans un bar, au travail, en entrevue, en date, dans le métro. On voulait donner des exemples concrets pour se préparer mentalement à réagir au cas où ça arriverait.»

Il est question, donc, de ne pas être la biche aux grands yeux qui fige quand elle aperçoit les phares d’une voiture, mais d’être une personne avisée, consciente de ce qui se passe autour d’elle, vigilante, apte à prendre les bonnes décisions.

«Des fois, on est pas conscient que ça nous concerne au premier plan», poursuit l’autrice.

«Il s’en fait des efforts. Il y en a eu, du chemin de fait, depuis #MeToo. Mais il faut appuyer ces efforts. Ça ne règle pas tout. Des safe spaces, il n’y en a pas partout. Des anges gardiens, il n’y en aura pas partout. Je pense qu’il faut s’approprier notre propre sécurité.»

♦ Marie Gray a écrit 19 best-sellers, dont les fameuses Histoires à faire rougir qui ont été traduites dans plusieurs pays.

♦ Sylvain St-Amour a été policier pendant 32 ans. Il est expert en détection des risques, en autodéfense et en usage de la force.

♦ Il a enseigné en techniques policières au Collège John-Abbott, entre autres.

♦ Il est ceinture noire 1er Dan en Aïkido et pratique les arts martiaux depuis 40 ans.

EXTRAIT

«Réveiller la bad bitch en soi consiste à adopter un comportement autodéfensif pour être prête à réagir en cas de besoin. C’est gratuit, ça n’exige pas de suivre une formation technique (quoique ce soit incomparable pour booster sa confiance en soi) et c’est à la portée de tout le monde.

L’idée, encore une fois, c’est d’apprendre à ÉVITER le plus de situations hasardeuses possible, à anticiper les problèmes plutôt que se faire surprendre et figer.»