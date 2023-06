GAUTHIER, Christiane



À Saint-Eustache, le 29 mai 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Christiane Gauthier, épouse de feu Gilles Gagnon.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Farah), ses petits-enfants Maxence, Flavie et Mathéo, son frère Serge, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances auRÉGIONAL GUAY418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8le dimanche 18 juin 2023 de 9h à 12h.