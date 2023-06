BOISSELLE, Rachel



À Longueuil, le 22 mai 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Rachel Boisselle, conjointe de M. Marcel Jodoin.Outre son conjoint elle laisse dans le deuil son fils Martin Lareau, ses soeurs Diane (Robert Millette), Louise (Marcel Gagné), Francine (André Rodrigue), ses frères Réjean (Colombe Bélanger), Alain (Suzanne Samson), Sylvain (Jean Clavet), feu Normand (Johanne Lafranchise), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juin 2023 de 10h à 14h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.