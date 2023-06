CADIEUX, Richard



De Sainte-Catherine, le 29 mai, à l'âge de 71 ans, est décédé Richard Cadieux, fils de feu Jeanne Rousseau et de feu Guy Cadieux.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeanne D'Arc Manseau, ses filles Mélanie (Jérôme) et Marilène (Christopher), ses cinq petits-enfants, ses frères et sa soeur André (Claire), Claude (Lucie) et Joëlle (Donald), ses neveux et nièces, sa tante Marie Rousseau ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :le samedi 17 juin de 10 h à 14 h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 14h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait grandement apprécié.