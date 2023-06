METTHÉ (née RIVERIN)

Denise



À Laval, le 3 juin 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Denise Riverin, épouse de feu Jean-Claude Metthé, mère de feu Ghislaine (Mario Corbin).Elle laisse dans le deuil sa fille Francine, ses fils Robert (Sylvie Tanguay) et Frédéric (France McSween), ses petits-enfants Katherine, Lysianne, Maigwenn, Maude et Sophie, ses neveux, nièces, parents et ainsi que ses amis(es) les plus chers(ères).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 16 juin 2023 de 14h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Laval seraient appréciés.