Feux de forêt: «la situation va demeurer compliquée d'ici lundi», dit Bonnardel

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a fait le point sur la situation des feux de forêt au Québec, samedi matin, indiquant que le «combat est loin d'être terminé».

Bien que la situation est pratiquement sous contrôle sur la Côte-Nord, l'évolution des incendies dans l'ouest du Québec, notamment à Lebel-sur-Quévillon et Normétal, demeure inquiétante.

«La situation va demeurer compliquée d'ici à lundi», dit-il, en précisant que 13 810 personnes demeurent évacuées.

Le ministre se rendra d'ailleurs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue lundi pour prêter main-forte aux autorités locales.

État de situation des feux de forêts qui sévissent actuellement au Québec.



Lundi, je me rendrai à La Sarre pour rejoindre ma collègue @SBlaisCAQ, afin de rencontrer les intervenants et les citoyens sur place. Je serai disponible pour répondre aux questions des médias. pic.twitter.com/BOXRI5vTMo — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) June 10, 2023

Plus de 850 combattants sont présentement sur le terrain pour combattre les feux, en plus de 20 avions-citernes et 74 hélicoptères.

