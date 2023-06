Feux de forêt: les 48 prochaines heures sont critiques, selon Bonnardel

Les prochaines heures seront déterminantes dans le combat contre les feux de forêt au Québec, alors qu’aucune pluie n’est attendue avant mardi dans les zones touchées.

«On a des soucis météo importants. Il faut tenir le coup les prochaines 48 heures. L’indice d’inflammabilité va augmenter, l’humidité va cesser et la température va augmenter. C’est un cocktail qui pourrait amener de nouveaux feux», a affirmé en conférence de presse samedi matin le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Selon les plus récentes données de la SOPFEU, 121 incendies sont toujours en activité samedi matin. De ce nombre, 37 sont considérés comme prioritaires par les autorités.

Environ 13 800 personnes sont toujours évacuées de leur domicile.

«Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui se questionnent s’ils pourront regagner leur maison dans les prochaines heures. La situation va être compliquée d’ici lundi, il n’y a donc rien d’assuré d’ici mardi», a précisé M. Bonnardel.

Les régions touchées par les feux de forêt devraient toutefois voir la pluie arriver mardi, selon les prévisions météo.

Difficile en Abitibi

L’ouest du Québec est «la région où on a pas mal plus de soucis», a mentionné M. Bonnardel.

Un incendie entourerait notamment la municipalité de Normétal depuis 24 heures, selon le ministre. Or, les autorités locales ont affirmé quelques minutes plus tard lors d'un point de presse que cela n'était pas le cas.

Une tranchée d'environ 10 mètres de large a été construite afin d'entourer la municipalité, mais le feu n'y serait que du côté nord, selon Bruno Pelletier, superviseur à Ressources naturelles et développement de l’énergie Nouveau-Brunswick.

74 pompiers forestiers de la province maritime sont sur le terrain afin d'aider à combattre l'incendie.

« Les températeurs sont clémentes, il n’y a pas de vent, ça va très bien de notre côté », a affirmé en conférence de presse samedi matin M. Pelletier.

À Lebel-sur-Quévillon, deux incendies sont toujours actifs aux abords de la communauté. Celui situé au sud-est se trouve à 5 km du village et à seulement 2 km de l’usine NordicKraft.

Il s’agit actuellement du feu le plus important sur tout le territoire québécois.

« On commence à voir la lumière au bout du tunnel. [...] Les feux n'ont pas bougé hier et on ne s'attend pas à ce que ça bouge aujourd'hui », a toutefois nuancé le maire de la municipalité, Guy Lafrenière.

Stable dans le centre

À Chibougamau, Chapais et Mistissini, la situation est plus stable.

«Grâce aux vents, c’est un feu qui stagne, qui ne prend pas d’ampleur», a précisé François Bonnardel en conférence de presse.

Samedi matin, 861 personnes se trouvent sur le terrain afin de combattre les incendies, notamment des pompiers de la SOPFEU, auxiliaires ou de l’étranger, et des militaires.

Vingt avions-citernes sont utilisés par la SOPFEU dans l’ouest et le centre de la province.

«C’est une première dans l’histoire du Québec. L’aide de l’extérieur est plus que bienvenue. On va prendre tout ce qu’on peut», a mentionné le ministre Bonnardel.