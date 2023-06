«Flash»: l’acteur principal Ezra Miller invisible en raison des controverses qui le concernent

Ezra Miller ne parlera pas aux médias de son rôle de superhéros dans Flash et n’effectuera qu’une seule apparition publique, à la première du film le 12 juin prochain à Los Angeles. Les studios Warner font donc tout pour assurer le succès du long métrage mettant aussi en vedette Sasha Calle, Michael Shannon ainsi que Michael Keaton et Ben Affleck en Batman.

Depuis un an, Ezra Miller collectionne les problèmes avec la justice.

L’acteur, qui se définit comme non binaire et demande à ce qu’on utilise le pronom «iel» (l’équivalent du «they/them» en anglais) pour parler de lui, a, en 2022, été interpellé plusieurs fois par la police, a reçu deux ordonnances restrictives pour des mineures en raison de harcèlement, a été condamné pour voies de fait et a plaidé coupable à des accusations d’intrusion il y a quelques mois.

Et c’est sans compter les rumeurs persistantes de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles qui l’entourent depuis quelques années.

Un pari risqué...

L’année 2022 a été à ce point intense pour l’artiste que son agent a publié un communiqué en août dans lequel Ezra Miller présentait ses excuses pour sa conduite passée, expliquait «avoir vécu une période de crise intense» et indiquait avoir «amorcé un traitement pour des problèmes mentaux complexes».

Avec l’approche de la sortie de Flash, les studios Warner ont décidé de limiter les dommages au maximum, la tolérance aux excès et aux conduites répréhensibles des vedettes n’étant plus de mise. L’artiste est donc invisible, les producteurs faisant s’exprimer d’autres personnes à sa place.

Ainsi, l’un des proches d’Ezra Miller a souligné qu’iel avait délibérément souhaité se tenir en marge de la promotion de la superproduction de l’univers cinématographique de DC (UCDC). «Ezra voulait que le film sorte et que les discussions portent sur le film, pas sur Ezra. Iel se concentre sur sa santé mentale et ne veut pas que cela devienne une transaction.»

Pour sa part, le réalisateur Andy Muschietti, qui s’est lancé dans la promotion de Flash en accordant des entrevues, a souligné, anticipant les questions sur un éventuel remplacement de l’artiste de 30 ans dans une éventuelle suite: «Je ne pense pas que quiconque puisse incarner ce personnage aussi bien qu’Ezra. Les autres interprétations sont bonnes, mais iel a été excellent en livrant sa vision particulière du personnage. Je pense que le personnage était fait pour Ezra.»

Une question de gros sous

Officiellement, le budget de production de Flash est compris entre 200 et 220 millions $US. Officieusement, en coulisses, on avance que James Gunn, le nouveau patron de l’UCDC chez Warner, n’a pas regardé à la dépense et que Flash a coûté près de 300 millions $US si l’on inclut la campagne de promotion, qui comprend, évidemment, les efforts de marketing pour redorer l’image d’Ezra Miller.

Car James Gunn et Warner Bros. jouent gros. À 300 millions $US, Flash devient le neuvième film le plus cher de l’histoire du cinéma alors même que Shazam! La rage des dieux, sorti en mars dernier, a été un flop monumental, tout comme le Black Adam de l’an dernier.

Malheureusement, le box-office de Flash pourrait être décevant. Selon plusieurs analystes, le long métrage devrait récolter un petit 70 millions $US lors de sa première fin de semaine dans les salles nord-américaines, une prévision peu optimiste que les studios ont décidé de tourner à leur avantage en mentionnant que Flash aurait du succès dans la durée. Reste à voir si Ezra Miller et son Flash échapperont à la malédiction qui semble peser sur l’UCDC.

Flash déboule dans les salles obscures le 16 juin.