François Legault doit regretter ses promesses simplistes, mais...

Le second mandat allait toujours être des plus difficiles.

François Legault le savait. Il nous a même avertis en début d’année en évoquant devoir « puiser dans sa réserve de courage ». Son gouvernement devrait laisser tomber les sondages et les revues de presse, se concentrer sur ses grandes priorités, électrifier le Québec, réformer la santé, l’éducation, assurer la pérennité du français.

Elles n’ont pas vraiment changé depuis son arrivée au pouvoir. Le défi – et la session l’a démontré –, c’est d’y arriver, sans se laisser distraire par les crisettes politiques qui animent le quotidien.

Si les six premiers mois de l’année ont été si houleux, il est réducteur de conclure à une mauvaise session parlementaire pour un gouvernement brouillon, comme se plaît à le répéter l’Opposition.

Sur le fond, François Legault a pris des décisions responsables. Le ressac vient du fait qu’il a dû désavouer les promesses mal ficelées et les phrases chocs de son premier mandat pour y arriver.

Reculs nécessaires

En effet, la liste des reculs est impressionnante.

Le troisième lien, les maternelles 4 ans sur la glace, la hausse présagée de l’immigration, la nouvelle réforme de structure en éducation, l’abandon d’un médecin de famille pour tous, et j’en passe.

Or, aussi impressionnants soient-ils, ces virages politiques reflètent la sagesse d’un gouvernement qui apprend à gérer les mammouths de l’État.

Le troisième lien a toujours été une lubie partisane pour acheter des votes dans la région de Québec. N’eût été l’ampleur de la promesse brisée, la décision aurait été largement applaudie.

Les maternelles 4 ans sont un magnifique projet pour la petite enfance. Mais le mur-à-mur n’allait jamais être possible dans le contexte d’une pénurie de main-d’œuvre et d’un réseau de CPE qui fait l’envie du Canada.

La voie de passage entre hausse des seuils d’immigration et protection de la langue proposée par la ministre Christine Fréchette sera difficile à naviguer, mais elle s’impose. Se draper dans la louisianisation du Québec était payant auprès de l’électorat francophone, mais ignorait dangereusement la question du poids du Québec au sein du Canada et la pénurie de main-d’œuvre. Dans sa quête de prospérité, le gouvernement n’a plus le luxe d’ignorer ces réalités.

Et que dire de l’éducation ? Certes, le bouillant ministre Bernard Drainville a l’art de se mettre les pieds dans les plats. Mais il faut lui reconnaitre le courage de s’attaquer à l’immobilisme d’un système qui s’enlise. Et ça veut dire corriger les excès de l’abolition des commissions scolaires par son prédécesseur.

Regrets

Si François Legault doit avoir un regret, c’est celui d’avoir parfois cédé à la facilité avec des promesses simplistes.

Il n’a jamais été homme de détails, et ça lui joue des tours.

Mais sur le fond, son gouvernement a clairement une feuille de route précise, ambitieuse pour le Québec.

On n’est pas dans la réingénierie de l’État que proposait Jean Charest, mais les chantiers sur l’efficacité, les données, l’imputabilité révèlent le projet de moderniser la bureaucratie.

On pourrait appeler ça la dubéisation de l’État, en l’honneur de son ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le rêve a toujours été là pour le fondateur de la CAQ. C’est à cela que sert la réserve de courage.