Iga Swiatek sacrée pour une troisième fois à Roland-Garros

PARIS | C’est la championne que les Français attendaient et c’est la championne qu’ils ont eue. Iga Swiatek était en grande forme et elle a fait honneur à son rang de numéro 1 mondiale en défendant son titre à Roland-Garros avec succès, samedi.

La Polonaise a été bousculée, cédant une manche pour la première fois du tournoi, mais elle s’est ressaisie à temps, ayant le dessus sur Karolina Muchova en trois sets de 6-2, 5-7 et 6-4. Elle s’est immédiatement accroupie, portant ses mains au visage.

«J’espère qu’on pourra s’affronter encore souvent en finale, a dit Swiatek à la foule, après avoir échappé un morceau du trophée en le brandissant dans les airs. Merci à mon équipe. C’est peut-être un sport individuel, mais sans vous, je ne serais pas là. Désolée, d’être difficile parfois.»

«J’ai vécu trois semaines extraordinaires à Paris. Je suis passée si près, mais rien n’est facile quand on joue contre une joueuse comme Iga», a réagi à chaud une émotive Muchova, réconfortée sur le podium par la légende Chris Evert.

Long parcours pour l’une, court pour l’autre

La fatigue a semblé se faire sentir dans le camp de Muchova, qui avait passé 12h04min sur les courts avant samedi, comparativement à 7h41min pour la championne du trophée Suzanne-Lenglen.

Les encouragements de la foule sur le Philippe-Chatrier n’ont pas été suffisants pour la 43e joueuse à la WTA. Elle avait réussi à gagner le cœur de plusieurs Parisiens après avoir livré toute une bataille en demi-finale contre la Bélarussienne Aryna Sabalenka. Face à la numéro 2 mondiale, Muchova avait comblé un déficit de 5-2 à la troisième manche pour se sauver avec la victoire.

Mais impossible de jouer le même tour à Swiatek, qui a mis la main sur son quatrième titre majeur.

Elle est d’ailleurs devenue la première athlète (hommes et femmes confondus) à gagner ses sept premiers sets en finale d’un Grand Chelem dans l’ère Open. Lindsay Davenport, Roger Federer et Lleyton Hewitt avaient réussi à leurs six premières tentatives.

De l’espoir

La Tchèque de 26 ans y a cru. Après avoir vu Swiatek prendre les devants 3-0 pour une seconde fois dans la rencontre, Muchova a créé l’égalité 3-3, puis 4-4, avant de prendre les devants pour la première fois de l’après-midi sur une double faute de la Polonaise, qui a montré ses premiers signes de frustration au cours de ce jeu.

En avant 6-5, Muchova a chuté, mais a gagné le point pour prendre l’avantage et enlever la deuxième manche.

Et bien qu’elle ait remporté les huit premiers points lors de l’ultime set, Muchova n’a pas été en mesure de conserver le rythme.

La commande était grande pour Muchova, puisque celle qui a célébré ses 22 ans durant la quinzaine n’a perdu que devant trois joueuses depuis le début de la saison: la Kazakhe Elena Rybakina, Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova.

Deux chemins bien différents

Swiatek et Muchova s’étaient affrontées qu’une fois avant samedi. C’était il y a quatre ans, à Prague. Muchova, qui avait reçu une invitation, avait vaincu Swiatek qui, elle, avait dû passer par les qualifications.

Depuis, leurs destins sont allés dans des directions opposées. Pendant que la Polonaise s’est établie comme la reine du tennis, la Tchèque a été blessée plus souvent qu’à son tour, si bien qu’elle a glissé au 235e rang mondial l’été dernier après avoir fait partie du top 20 mondial.

À un certain moment, des médecins avaient dit à Muchova qu’elle ne pourrait plus pratiquer de sports. Elle leur a prouvé le contraire en participant à sa première finale en Grand Chelem. Si elle peut demeurer en santé, elle aura certainement d’autres occasions de soulever les plus gros trophées.