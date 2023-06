Une propriété de 6 M$ à Tremblant trouve preneur

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Une fiducie vend au lac Tremblant

La Fiducie Musky vient de vendre une magnifique propriété, située sur les rives du très prisé lac Tremblant, à Mont-Tremblant, pour la somme de 6 M$.

La résidence, construite en 2012, compte quatre chambres et cinq salles de bain. Elle a été vendue par l’entremise de ses deux fiduciaires, Patrick et Martin Leroux, de Montréal.

Martin Leroux est le président et chef de la direction de la montréalaise PayFacto, spécialisée dans l’offre de systèmes de paiement pour l’industrie hôtelière et la restauration, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La maison a été achetée par le propriétaire d’une importante entreprise montérégienne, spécialisée dans la conception et la vente de produits de chauffage, de ventilation et de contrôle électronique.

Colas vend une maison d’Outremont

Colas Canada, propriétaire de Sintra, qui se spécialise dans la construction et l’entretien d’infrastructures de transport, vient de vendre une propriété située l'avenue Duchastel, dans le chic quartier Outremont, de Montréal, pour la somme de 2 398 000$.

Engel & Volkers

L’entreprise était représentée, dans cette transaction, par son vice-président, Administration et Finance de Colas Canada, Jean-Yves Llemas. Au dernier rôle triennal d’évaluation de Montréal, la valeur de cette résidence a été fixée à 2,8 M$, soit quelque 700 000$ de plus que trois ans plus tôt.

Un ex de Transat vend à Saint-Bruno

L’ancien co-fondateur de Jobboom, président de Canoë et, jusqu’à récemment, chef de la direction numérique et des systèmes d’information de Transat AT, Bruno Leclaire, vient de vendre sa résidence de Saint-Bruno-de-Montarville, pour 2 230 000$.

Google Street View

L’acquéreur est un homme d’affaires connu, dirigeant aujourd’hui d’une entreprise spécialisée dans la conception et l’implantation de systèmes d’automatisation et de traçabilité pour les entreprises.

Katherine Levac a vendu à Montréal

Après avoir fait grand bruit de la mise en vente de sa résidence montréalaise, pour 1 199 000 M$, l’humoriste, comédienne et animatrice Katherine Levac a finalement vendu sa demeure, en avril dernier.

Barnes Québec

La vente de cette dernière, rue d’Hibernia, dans le quartier montréalais de Pointe-Saint-Charles, s’est conclue pour 1 230 000$, soit 30 100$ de plus que le prix affiché.

Cette même résidence avait été achetée, deux ans plus tôt, pour 1,01 M$.

Liquidation à Westmount

Une demeure de la rue Roslyn, à Westmount, vient d’être vendue pour un prix inférieur à son évaluation municipale par Suzan Kovacs, liquidatrice de succession d’Agnès Bimbi, de Toronto, pour un montant de 4 M$.

Profusion Immobilier

Au plus récent rôle d’évaluation, ayant pour date de référence le 1er juillet 2021, la même propriété était évaluée à 4 648 500$, en hausse de 33% par rapport au rôle précédent.

En vrac; quelques autres transactions d’importance

1420, boulevard Mont-Royal, #501, Montréal, prix: 2 467 417$ +tx

1420, boulevard Mont-Royal, #522, Montréal, prix: 2 353 577$ +tx

218, chemin Surrey, Mont-Royal, prix: 2 337 500$

_____________