J’ai déniché du mobilier extérieur usagé et voici comment s’y prendre

Balcon, patio, terrasse, toit, jardin : notre oasis estivale deviendra dans les prochains mois, le prolongement de la maison. Notre budget est un peu serré pour l’aménager? Qu’à cela ne tienne ! Il y a une foule de meubles et d’accessoires pour l’extérieur en vente sur les plateformes d’articles d’occasion et il est possible d’équiper son espace à petit prix. Nos trouvailles.

Trouvailles sur Marketplace

Pour acheter des articles sur Marketplace, il faut repérer l’icône Marketplace dans l’application Facebook. Vous pouvez aller dans la catégorie «Patio et jardin» ou tout simplement taper le nom de l’article recherché (chaise, table, banc extérieur, chaise longue, set de patio, etc.) dans le champ de recherche.

Marketplace permet :

D’apliquer des filtres d’emplacement, de prix ou de date de parution;

D’enregistrer des annonces pour les consulter plus tard;

D’écrire directement à l’acheteur sur Messenger, ce qui évite de transmettre votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel;

De cliquer sur le profil des vendeurs afin d’en apprendre plus à leur sujet et consulter leurs évaluations;

De poser plusieurs questions sur l’article qui vous intéresse, voire demander plus de photos.

Photo fournie par la vendeuse sur Marketplace

Photo fournie par vendeur sur Marketplace

Photo fournie par vendeuse sur Marketplace

Trouvailles dans la section Maison – Extérieur et jardin – sur Kijiji

Selon les dernières statistiques recueillies par Kijiji, on dénote actuellement 119 554 annonces actives dans cette section et plus de 7000 réponses par jour aux annonces affichées.

Les sous-catégories ayant le plus de réponses et d’annonces sont: 1. Les tondeuses à gazon et souffleurs à feuilles; et 2. Les meubles de patio et de jardin.

Photo fournie par Kijiji

Photo fournie par Kijiji

Photo fournie par Kijiji

Donner une deuxième vie à son mobilier extérieur:

En furetant sur Marketplace, je suis tombée sur cette annonce:

«Recouvrement Sunbrella. On offre le service de recouvrir vos coussins extérieurs, assises et dossiers de fauteuils, avec du tissu première qualité Sunbrella. Aussi offert, des housses en tout genre (toiles anti-soleil, à bateaux, à gazebo). Pour une estimation, les mesures exactes et photos sont exigées. (Montréal)»

Les doigts agiles derrière ce service personnalisé sont ceux d’Élyse Girard, qui depuis la pandémie,redonne vie à de vieux meubles et en offre le service de recouvrement. On peut consulter son site internet à isadoracie.com.

Photo fournie par Élyse Girard

Photo fournie par Élyse Girard

Photo fournie par Élyse Girard

POUR COMMENCER VOS RECHERCHES

Kijiji: kijiji.ca ou télécharger l’application

Marketplace: facebook.com/marketplace

Isadora & Cie: isadoracie.com