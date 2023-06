J'ai un gros malaise avec les angliciso-sceptiques, qui nient le déclin du français

Il est de bon ton dans les milieux bien-pensants de remettre en question le recul du français et l’anglicisation du grand Montréal. Ce serait l’obsession de quelques nationalistes inquiétants auxquels il vaut mieux ne pas s’associer. On trouve toujours un chiffre pris à part qui soulèverait un doute sur le caractère profond du phénomène.

L’angliciso-sceptique est donc un sceptique qui refuse de croire à l’anglicisation en cours au Québec. Pourtant, en d’autres matières, la santé, le climat, les inégalités, l’angliciso-sceptique se réclame de la science. Mais il résiste à l’avalanche de données probantes démontrant le recul du français.

L’angliciso-sceptique jouit d’un avantage. Il n’est pas mis au ban de la société. On lui permettra d’écrire dans les pages prestigieuses et de s’exprimer sur de belles tribunes. Cette voix sera vue comme inclusive, porteuse d’un message d’ouverture et de générosité. Imposer le français, comme la laïcité, c’est suspect.

L’angliciso-sceptique prône la diversité. Voilà qui semble incompatible avec le nationalisme québécois. C’est curieux comment les choses évoluent. Il y a une génération, les mêmes personnes auraient milité pour la diversité culturelle. Ils auraient combattu pour éviter que la culture américaine en langue anglaise écrase tout.

À cette époque, la survie du français en Amérique représentait un rempart contre l’uniformisation. En 2023, l’obsession diversitaire a été poussée en anglais. Alors si la diversité tout court tue la diversité linguistique, tant pis.

Nouveau rapport

Le nouveau Commissaire à la langue française a publié son premier rapport cette semaine. Impressionnant d’ailleurs pour une organisation qui existe depuis à peine quelques mois. Les chiffres y sont encore implacables.

Le français recule comme langue parlée à la maison, langue maternelle, langue de travail, langue d’usage courant. Quelle que soit la donnée que vous choisissez de regarder, le français recule.

Certains rétorquent qu’il y a davantage de gens aujourd’hui qui sont capables de parler français. C’est peut-être la seule bonne nouvelle. Attention à l’interprétation. La croissance vient de gens qui ont la compétence de s’exprimer en français lorsque requis. Mais au quotidien, ils vivent en anglais.

L’immigration

On entend aussi souvent qu’il serait injuste de faire porter le poids de l’avenir du français sur les nouveaux arrivants. C’est une évidence. Le nouvel arrivant tente de rebâtir sa vie dans un nouveau pays. Il est au Canada où la langue est l’anglais. Il est au Québec où la langue est le français. Il s’installe à Montréal et entend parler anglais... Il ne peut porter aucun blâme personnellement.

Mais collectivement, nous devons questionner nos politiques d’immigration. Les chiffres sont sans appel : l’immigration a contribué et contribue encore à angliciser le Québec. Le quart des nouveaux arrivants s’intègrent à l’anglais. Un autre 16 % s’intègrent au « bilingue ».

Des politiques nouvelles doivent faire vite virer le paquebot. L’heure est critique parce qu’à Montréal, c’est sous la barre des 50 % qu’on va passer. Il y a un point de non-retour, n’en déplaise aux sceptiques.