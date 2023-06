Les Golden Knights résistent à une poussée des Panthers et s’approchent d’un premier sacre

SUNRISE | Les Golden Knights ont un slogan à l’image de leur formidable parcours en séries : « gagner fait mal ». Ils ont souffert dans les dernières secondes de ce quatrième match, mais ils n’ont jamais bronché.

En quête d’une première conquête de la Coupe Stanley à leur sixième année d’existence seulement, les Knights ont fait un pas de plus vers la terre promise avec un gain de 3 à 2 contre les Panthers, samedi, au FLA Live Arena.

Alex Pietrangelo a placé son équipe dans une situation délicate avec 17,4 secondes à jouer en troisième période. Le défenseur s’est retrouvé au banc des punitions pour un dégagement dans les gradins.

« Ça craint de se retrouver au cachot, surtout pour un dégagement dans les estrades, a noté l’ancien des Blues de St. Louis. La glace était mauvaise et j’ai voulu me départir de la rondelle rapidement. Mais les gars ont travaillé fort pour résister. Nous avons tué cette punition. Je suis heureux de notre effort. »

La nervosité de Roy

Paul Maurice avait retiré Sergeï Bobrovsky depuis déjà de nombreuses secondes avant cette punition à Pietrangelo. Pour 17 longues secondes, les Panthers ont donc joué à six contre quatre.

Nicolas Roy a reçu une mission importante comme l’un des quatre joueurs des Golden Knights à défendre cette mince avance. Le Québécois de 26 ans a pris la dernière mise en jeu du match contre Aleksander Barkov.

Dans le vestiaire du petit vestiaire de l’équipe adverse, Roy a revécu les dernières secondes avec les journalistes francophones.

« J’étais très nerveux, a-t-il reconnu. La première étape restait la mise en jeu. J’ai perdu la mise en jeu. Je voulais y aller une seconde à la fois et une étape à la fois. Ensuite, nous voulions bloquer des tirs ou des lignes de passes. »

Zach Whitecloud, un défenseur de l’ombre, a bloqué un tir de Sam Reinhart. Et Adin Hill a gardé le fort malgré un immense attroupement devant son filet lors des dernières secondes.

La fin de ce match symbolisait parfaitement le slogan des Golden Knights, qu’on retrouve dans le dos du chandail d’entraînement des joueurs.

Même s’ils ont dominé la grande majorité de cette rencontre, la bande à Bruce Cassidy a aussi montré du courage avec 30 tirs bloqués, contre seulement 15 pour les Panthers. Whitecloud (4), Roy (4), Alec Martinez (4) et Mark Stone (3) ont mené le bal dans ce département.

« C’est la finale de la Coupe Stanley. On ne s’attendait pas à ce que ce soit facile, a mentionné Roy. On savait qu’il y aurait une poussée de la part des Panthers. Ils le font depuis le début des séries. Ils ont réalisé des remontées contre Boston. On a fait un bon travail pour les garder à l’extérieur. »

Deux fois Stephenson

Une bonne équipe compte sur plusieurs bons joueurs. C’est le cas chez les Golden Knights. Pour ce quatrième match, Chandler Stenphenson a transporté l’attaque des siens avec deux buts.

Stephenson a donné le ton au match en déjouant Bobrovsky à 1 min 39 s en première période. L’ancien des Capitals de Washington a marqué son deuxième du match et son 10e des séries en deuxième période en dégainant rapidement après une passe de Stone.

« C’est un sentiment assez spécial de marquer en finale de la Coupe Stanley, a mentionné Stephenson. Nous voulions venir ici et en gagner deux, mais une victoire de plus, c’est le deuxième meilleur scénario. »

Après un but de William Karlsson, les Knights avaient le contrôle du match avec une avance de 3 à 0. On croyait que c’était le coup d’assommoir.

Mais les Panthers n’ont pas abandonné. Ils ont repris vie grâce à un but chanceux de Brandon Montour qui a décoché un tir qui a touché le patin de Brayden McNabb et la jambière de Shea Theodore pour trouver une place derrière Hill. Un jeu digne d’une machine à boules.

Au début de la troisième période, Barkov a inscrit son premier but de la finale pour ramener son équipe à un minuscule but d’écart. Il n’y a pas eu de remontée miracle.

Tkachuk : une blessure à une épaule

Dans le camp des Panthers, il n’y a pas juste la défaite qui fait mal. Matthew Tkachuk a terminé le match, mais il a sauté plusieurs présences en troisième période. Le fougueux ailier avait visiblement mal à l’épaule droite.

Au troisième match, Tkachuk a encaissé une percutante mise en échec de Keegan Kolesar. Durant la période d’échauffement, le numéro 19 des Panthers n’a pas décoché de tir.

Malgré la douleur, Tkachuk est resté fidèle à son image en se retrouvant impliqué dans une escarmouche avec Pietrangelo et d’autres joueurs des Knights après le sifflet final.