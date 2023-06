Lisez ce que la championne de Roland-Garros Iga Swiatek a dit en conférence de presse

PARIS | À la suite de son triomphe à Roland-Garros, samedi, la Polonaise Iga Swiatek a discuté de différents sujets avec les journalistes. En voici quelques extraits :

Sur le nouveau «Big Three» féminin, composé de la Kazakhe Elena Rybakina, la Bélarussienne Aryna Sabalenka et d’elle :

«C'est quelque chose que vous [les médias] vous créez d'une certaine façon et je comprends. Bien sûr, les fans adorent cela, vous aussi apparemment. J'essaie de me concentrer sur mon travail. [...] Je me concentre sur moi-même. Les autres joueuses, je n'y pense pas, cela m'est égal.»

Sur la situation entre la Russie et l’Ukraine :

«La seule chose que je peux dire, c'est de répéter mon point de vue concernant la communauté des joueuses de tennis: le monde du tennis doit être uni. Nous devons faire tout ce que nous pouvons afin que l'agression russe prenne fin. Je soutiens tous les Ukrainiens. Je sais que la situation n'est pas facile. Si j'étais à leur place, je ne sais pas si je pourrais même jouer au tennis. Je les respecte pleinement. Je veux me concentrer sur ce que je dois faire pour eux, ce qui est bon pour eux.»

Sur la différence entre le sacre de l’an dernier à Roland-Garros et celui de samedi :

«Les comparaisons sont toujours difficiles. L'année dernière, par exemple, c'était pour moi une confirmation que la première fois, ce n'était pas de la chance ou du hasard. Celui-ci, cependant, a été plus dur à acquérir, avec les blessures et la pression de défendre mon titre. Je suis extrêmement contente, parce que j'ai réussi à gérer tout ça.»

Sur le fait d’avoir échappé le couvercle du trophée Suzanne-Lenglen sur le podium :

«J'avais l'impression que je le portais bien. Je ne sais pas, ce sont peut-être les émotions qui ont causé ça. Je suis vraiment navrée. Désolée, ce n'était pas un manque de respect de ma part. Je suis contente de voir que le trophée va bien. Ça n'arrivera plus, j'espère. Je souhaite avoir à nouveau la possibilité de soulever ce trophée dans les années à venir.»

Pour sa part, la finaliste tchèque Karolina Muchova est un peu surprise de sa tenue sur la terre battue :

«C’est bien de savoir que je peux jouer du bon tennis sur terre battue. Ça aurait pu mieux finir, mais c'était quand même fantastique. J'attends avec impatience de jouer sur gazon, une surface plus rapide. C’est un style de jeu que je préfère et que j’affectionne.»