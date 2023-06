Messieurs, faites cesser ce délire et invitez votre femme au restaurant!

L’homme qui invite une femme au restaurant, qui lui tient la porte et prend la note, car il considère que cela va de soi est-il un affreux réactionnaire, sexiste, et multipliant sans le savoir les comportements discriminatoires ? Selon le quotidien français Libération, qui se faisait l’écho d’une étude récemment parue sur les pratiques des hommes et des femmes au restaurant, la réponse est oui.

Restaurant

Car derrière ce que le commun des mortels veut voir comme l’expression de la galanterie, il y aurait, nous disent les néoféministes, un système machiste, patriarcal, plaçant l’homme dans une position de force de pourvoyeur tout-puissant, et condamnant la femme à une position dominée.

Payer la facture le premier soir, et, plus encore, prendre l’habitude de payer la facture pour sa dame, serait une manière de l’inférioriser, et même, symboliquement, de la contraindre inconsciemment à des jeux d’adultes, en forçant son consentement, en mettant une pression sur elle.

Que dire devant ce délire, sinon que le néoféminisme, et, plus largement, le néoprogressisme, nous plonge dans une société paranoïaque qui veut liquider la politesse et les bonnes manières au nom d’une nouvelle morale égalitaire.

La galanterie, qui permettait de civiliser et d’apprivoiser les toujours complexes rapports hommes-femmes, doit donc tomber pour que l’égalité entre les sexes advienne. On nous fabrique un monde fade et aride, sans poésie, sans charme, sans passions.

Devant ce délire, messieurs, car c’est à vous que je m’adresse ici, je vous propose, ce soir, d’inviter votre femme au restaurant.

Délire

Mettez un costume, une cravate, choisissez une bonne bouteille, et prenez la note sans hésiter !

Par cette pratique revendiquée de la galanterie, vous aurez résisté à la bêtise ambiante, en plus de rendre l’invitée heureuse.

Et n’hésitez pas à recommencer.

Et le monde ira un peu mieux.