[VIDÉO] Miniputt: à 70 ans, Carl Carmoni vise toujours le «birdie», malgré sa bataille contre le cancer

Durant quelques jours, Le Journal vous présentera les portraits d'anciennes gloires de leur sport qui demeurent toujours aussi passionnées, même si elles ont aujourd’hui franchi le cap des 70 ou même des 80 ans.

Durement frappé par la maladie, le légendaire joueur de miniputt Carl Carmoni, maintenant âgé de 70 ans, n’a rien perdu de sa passion pour son sport.

«J’espère recommencer d’ici 10 à 14 jours», disait-il, la semaine dernière.

Les derniers mois ont été très difficiles pour M. Carmoni en raison d’un cancer du nasopharynx ayant entraîné des traitements de chimiothérapie. Début juillet, l’homme devait encore se déplacer en chaise roulante pour se rendre au bureau du médecin. Il recommence tout juste à pouvoir manger de la soupe.

M. Carmoni est courageux et déterminé, même si «les bobos commencent à sortir», dit-il. Il pratiquera à nouveau son sport en 2023.

«La famille miniputt a besoin de nouveaux joueurs débutants», annonçait par ailleurs le grand passionné et organisateur, il y a une dizaine de jours sur ses réseaux sociaux, dans le but de faire des prochains tournois, une réussite.

Afin d’arriver sur les terrains fin prêt, M. Carmoni avait d’ailleurs déjà recommencé, dès le printemps, à pratiquer ses roulés dans le sous-sol de sa maison située à L’Île-Perrot en vue de la saison, qui débutait à la mi-mai.

«Je monte quatre trous pour m’entraîner dans mon sous-sol, certains avec des déviations, résumait-il, lors du passage du Journal. J’ai aussi les totems.»

Une dizaine de trophées et d’innombrables cadres reliés à sa prolifique carrière de joueur de miniputt inondent la grande salle, qui prend la forme d’un véritable musée.

Il y a de quoi impressionner non seulement les convives, mais aussi Julia, sa petite-fille. Carl et Suzanne, son épouse, ont effectivement eu le bonheur de devenir grands-parents pour la première fois.

Un trophée qui lui tenait à cœur

Rapidement, Carmoni présente le trophée Serge-Vleminckx, qui s’est ajouté à sa collection personnelle au cours de l’été 2022.

«Le trophée Serge-Vleminckx a été créé en 2020, je l’ai gagné en 2022, après Stéphane Goyette [2020] et Jocelyn Noël [2021], dit-il. Il récompense le vainqueur du tournoi de Valleyfield. Ce trophée est symbolique pour moi parce que si ce n’était pas de Serge Vleminckx, on ne parlerait plus de miniputt aujourd’hui. Il me tenait à cœur celui-là parce que Serge et moi avons une relation de longue date ensemble.»

Le miniputt a effectivement connu une étonnante popularité au début des années 1990, quand des tournois étaient présentés à la télévision. Vleminckx, qui était également journaliste au Journal à l’époque, agrémentait le spectacle en criant: «BIRDIE!».

Du même coup, il a fortement contribué à faire de Carmoni une véritable vedette de sa discipline.

La Coupe du Président

Parmi tous ses trophées, Carmoni peut être fier d’avoir remporté sept fois la Coupe du Président, remise au meilleur joueur de l’année, à la suite d’un système de pointage pour le classement général en simple.

Carmoni a d’abord été le premier récipiendaire de l’histoire de ce trophée en 1992, à une époque où plus de 200 joueurs faisaient partie des tournois. Après une longue pause des compétitions, il a gagné de nouveau en 2008, en 2010, en 2013, en 2014, en 2015 et en 2019.

Humblement, le légendaire joueur estime qu’il a été moins difficile de gagner dans les 15 dernières années en raison d’un bassin de joueurs moins grand.

«Et plus tu fais des tournois, plus tu as des chances de gagner, évidemment», a aussi précisé Carmoni.

Aujourd’hui, à travers cette dure bataille contre le cancer, le légendaire joueur de miniputt espère d’abord et avant tout recommencer simplement à jouer. Entre-temps, il a mis sa maison en vente à L’Île-Perrot dans le but de se rapprocher physiquement de la famille, dont la petite Julia.

Légende du miniputt et amateur de golf, Carl Carmoni a longtemps joué au hockey et au baseball en plus d’être entraîneur. «Les gens sont impressionnés quand je leur dis que j’ai déjà été l’entraîneur de Vincent Lecavalier aux championnats provinciaux, ils le sont moins quand je précise que c’était au baseball», raconte-t-il, avec humour.

Mission accomplie pour l’amour du miniputt

Si Carl Carmoni poursuit toujours son rôle d’ambassadeur pour le miniputt, c’est notamment pour respecter une promesse qu’il a faite à Jean Benoit, président et fondateur de la marque au Québec, avant le décès de ce dernier, en 2012.

«J’ai rencontré Jean Benoit à son domicile avant son décès et je lui ai fait la promesse de continuer son œuvre, raconte M. Carmoni. Il avait de la peine de voir que le miniputt était tombé au Québec.»

La relance du miniputt est passée par une nouvelle série de tournois en province, organisée par M. Carmoni depuis plus d’une quinzaine d’années. Ceux-ci rassemblent les élites, mais aussi des joueurs débutants. Les compétitions de type Pro-Am se tiennent à Thetford Mines, Shawinigan, Sorel-Tracy, Québec (Vanier) et Salaberry-de-Valleyfield, entre autres.

«On balance les équipes et ça finit souvent en prolongation», dit-il.

Relève recherchée

Frappé durement par le cancer dans la dernière année, M. Carmoni ne cache pas qu’il aimerait bientôt trouver un successeur.

«Tant que je vais être capable et que je vais aimer ça, je vais le faire, mentionne celui qui est épaulé par son épouse Suzanne. On a réussi la mission, mais là, je suis rendu à 70 ans... Il faudrait que je trouve une relève pour continuer ça, quelqu’un qui est un bon organisateur. Ce n’est pas facile!»

«J’ai donné beaucoup au miniputt, j’ai joué à partir des années 1970, précise-t-il ensuite. À cette époque, je gagnais deux à trois fois plus à jouer au miniputt qu’en travaillant. Je gagnais un salaire de 3200$ par année au début des années 1970 et en 1973, je suis allé chercher plus de 10 000$ en jouant au miniputt.»

Étrangement, il était alors plus payant de jouer au minigolf qu’au golf au Québec... M. Carmoni note que le miniputt a ensuite connu une période plus creuse à partir du milieu des années 1970 jusqu’au début des années 1990. Il a lui-même été longtemps sans jouer. Grâce à la relance, l'homme a pu retrouver sa passion.

Gilles Bussières, le meilleur?

À la lumière de tout ce qu’il a donné pour le miniputt, pourrait-on un jour rendre hommage à Carl Carmoni, ne serait-ce qu’en nommant un circuit ou un trophée en son honneur?

«Si Gilles Bussières, que je considère le meilleur joueur de miniputt de tous les temps, n’a pas de trophée à son nom, je ne mérite pas de trophée à mon nom. C’est aussi simple que ça!», tranche le principal intéressé.

Des centaines de livrets

Même si plusieurs terrains de miniputt ont fermé au fil des ans, Carl Carmoni conserve toujours précieusement plus d’une centaine de livrets de notes personnelles reliés aux différents parcours du Québec. Ceux-ci indiquent notamment où placer la balle, où viser et à quelle vitesse frapper, car plusieurs terrains semblent identiques, mais sont tous un peu différents.

