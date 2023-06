Mon père a abdiqué comme prêtre pour marier ma mère

Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète québécois, est né et a grandi sur la Côte-Nord à Sept-Îles. Depuis le 31 mai dernier, il suit de près l’évolution de deux feux de forêt au nord de Sept-Îles où réside toujours sa mère. Cette année, elle a dû partir une semaine plus tôt qu’habituellement pour passer l’été en Gaspésie, car elle aime retrouver ses racines gaspésiennes. Il aurait aimé rencontrer John Lennon qu’il a découvert grâce à ses influences musicales.

Ton père enseignait au séminaire à Baie-Comeau.

Mon regretté père, Marcel Cormier, était un prêtre qui enseignait au Séminaire de Hauterive, à Baie-Comeau, avant de déménager à Sept-Îles pour poursuivre sa carrière. Tandis que ma mère, Carmel, étudiait chez les sœurs carmélites.

La musique les a réunis.

Papa dirigeait la chorale dont ma mère faisait partie. Par la suite, mon père a abdiqué comme prêtre pour fréquenter ma mère. Ils se sont mariés et ont eu trois enfants : Benoit, Amélie et moi.

La musique a toujours fait partie de ta vie.

Je pense que j’avais à peine trois ans, quand ma tante m’a donné mes premiers cours de musique. Jusqu’à la fin de mon secondaire, je suivais des cours de musique classique.

Quelle école a envoyé les cours à ta tante ?

J’ai été étonné d’apprendre que ma tante m’enseignait les cours de musique que l’Université Laval et l’École de musique Vincent-d’Indy lui envoyaient.

Les trois enfants, vous étiez des musiciens.

Mon frère était violoniste, ma sœur et moi pianistes. À l’occasion, je jouais de la guitare.

Ton père te rappelait Bernard Derome.

Mon père aimait la culture, la lecture et la musique classique. La qualité de son français était impeccable et sa voix qui résonnait dans la maison me rappelait celle de Bernard Derome.

Tu voudrais que ta mère écrive son livre de recettes.

Ma mère est une chaleureuse femme originaire de la Gaspésie. Imaginez-vous donc comment les enfants aimeraient avoir son livre de recettes. Cependant, on a un problème, elle n’a pas de livre de recettes, elle se fie à sa mémoire.

Ta mère était une éducatrice en milieu familial.

Avant l’arrivée des enfants, elle enseignait à la maternelle. Cependant, elle aimait tellement les enfants qu’elle a ouvert une garderie à la maison.

Tu aimais cette idée.

Sans aucun doute, car mes amis venaient chez moi, ce qui nous permettait de jouer au hockey-balle dans la rue ou bien au football et au baseball dans le parc devant notre demeure.

Tu as abandonné le baseball pour le skateboard.

Parfois, une blessure réoriente ta carrière. C’est-à-dire, j’étais le lanceur de l’équipe, mais après avoir été atteint au nez par une balle frappée en flèche, j’ai décidé de me concentrer sur le skateboard.

Le hockey était ton sport favori.

À Sept-Îles, nous avions l’aréna Guy-Carbonneau et Steve-Duchesne. J’adorais jouer au hockey, mais dans ma jeunesse, je n’ai jamais assisté à un match du Canadien ni des Nordiques. J’allais voir les matchs juniors.

À l’école, ton père fréquentait un célèbre chanteur québécois.

La musique de son ami Gilles Vigneault m’a permis d’aimer la chanson québécoise.

Tu faisais jouer de la musique heavy métal.

Quel contraste de la musique classique de mon père, surtout avec la musique des Beatles que je jouais à la guitare, Madonna, Michael Jackson et le heavy métal.

Outre la musique, tu n’as eu qu’un seul emploi.

Dans ma jeunesse, j’ai travaillé comme guide dans un musée et rapidement, je me suis aperçu que c’était la musique que j’aimais.

Tu étudiais en concentration musique.

Au secondaire, j’étais choyé, car en concentration musique, cela me permettait de découvrir encore plus ma passion pour la musique. Cependant, j’ai négligé mes cours de maths, alors, j’ai dû travailler plus fort pour améliorer mes notes et aller au cégep.

Tu as fréquenté le Cégep Saint-Laurent.

Je souhaitais faire une carrière de musicien et le Cégep Saint-Laurent offrait un très bon cours de musique.

Est-ce que cela a été difficile pour toi de quitter la maison pour t’établir à Montréal ?

Non, pas du tout. Cela m’a donné l’opportunité de découvrir différentes cultures.

Ta première voiture était une Volkswagen avec transmission manuelle.

Même s’ils sont moins courants en Amérique du Nord qu’ils l’ont déjà été, les véhicules manuels me permettent de conduire une voiture en Europe, car ils ont souvent une transmission manuelle.

Une artiste et un sportif dans la famille

Ma fille Camille adore la musique et elle a l’intention de poursuivre ses études collégiales au Cégep de Saint-Laurent en musique. L’été, elle participe au Camp chanson de Petite-Vallée. Tandis que mon fils, Édouard, est un sportif dans l’âme. Il aime la musique, mais pas assez pour en faire une carrière. C’est le sport qui l’attire. Il aime jouer au hockey et l’été il fréquente l’École de hockey de Joël Bouchard.

Tu te considères chanceux d’avoir tes enfants.

Incroyablement chanceux. Je suis si fier d’eux, car ils sont toujours prêts à affronter les défis de la vie. J’ai la chance de discuter de mes deux passions avec mes enfants, la musique avec ma fille et le sport avec mon gars. Toujours est-il, je dois admettre que plus d’une fois, c’est peut-être ma fille qui gère mon agenda, car j’ai tendance à oublier. En réalité, j’aime tout simplement mes enfants, Camille et Édouard.