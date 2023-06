Normétal: une trentaine d’employés d’une entreprise forestière venus des quatre coins du Québec au front avec les pompiers

LA SARRE | Une trentaine d’employés d’une entreprise forestière sont venus des quatre coins de la province pour rejoindre les pompiers au front et lutter contre l’incendie qui est aux portes de Normétal, en Abitibi-Témiscamingue, depuis plusieurs jours.

«C’est sûr que c’est gratifiant de se savoir utile, tant qu’à rester à la maison, regarder les nouvelles et d’attendre. On aime ça être sur le terrain et faire notre part», résume en entrevue au Journal Karolanne Forget.

La jeune femme de 24 ans de Saint-Eustache fait partie des 30 employés de Outland Québec, une filiale de Dexterra, déployés à Normétal.

Ils viennent en appui aux pompiers forestiers dans l’espoir d’achever un brasier tenant les autorités en haleine depuis plusieurs jours.

À noter qu’au total, ce sont 84 membres de l’entreprise qui sont déployés dans différents secteurs du Québec. Ces hommes et femmes effectuent habituellement de la plantation et le nettoyage de secteurs boisés.

Formés en urgence

Mais voilà qu’ils ont rapidement été envoyés à Mont-Tremblant, en début de semaine, pour suivre une formation avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Leur rôle sur le terrain, actuellement, consiste par exemple à éteindre les points chauds et à éviter que ceux-ci ne reprennent vie, un rôle comparable à celui des militaires envoyés sur la Côte-Nord la semaine dernière.

Laurent Lavoie / JdeM

«Dans le futur, pour les prochaines saisons, on va être outillé pour être capable d’aider. Pour nous, c’est vraiment un bel avantage», fait valoir Jean-Sébastien Lépine, un superviseur de l’entreprise.

Complexe

Mine de rien, ils œuvrent aux abords d’une petite ville d’environ 850 personnes maintenant fantôme depuis son évacuation. Plusieurs résidents se sont relogés temporairement chez des proches, à La Sarre.

Laurent Lavoie / JdeM

Les employés ont parallèlement la chance de côtoyer des pompiers venus en renfort du Nouveau-Brunswick.

«On voit qu’il y a un haut niveau d’organisation. La logistique est vraiment complexe», indique M. Lépine, qui ignore pendant combien de temps ses troupes vont demeurer à Normétal.

Photo fournie par le groupe Facebook La boîte à souvenirs de Normétal

«C’est enrichissant de les voir travailler, on en apprend beaucoup. Ce sont des gens bien. C’est plaisant», ajoute Karolanne Forget.

Effort incomparable

Outland Québec a par ailleurs déjà eu des partenariats dans le passé avec la SOPFEU, mais rien d’aussi important, mentionne Mathieu Beaupré, le directeur des opérations forestières.

«C’est du jamais-vu, pour nous», affirme M. Beaupré.

Cette intervention dans ce patelin a d’ailleurs une symbolique particulière pour Mathieu Beaupré. Il est non seulement originaire de Normétal, mais en plus son père en a été le maire pendant plus de deux décennies.

«Ça a vraiment passé proche [de brûler], souligne-t-il. On a encore des amis là-bas, on ne voudrait pas que ce soit quelque chose qui arrive.»