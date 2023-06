Nourrir son chien avec de la viande crue, un risque pour la santé humaine

Il existe peu de sujets qui déchaînent autant les passions par rapport aux animaux de compagnie que la tendance en vogue qui consiste à nourrir son animal avec de la viande crue. Quoi qu’on en dise, si on décide de prendre cette avenue pour notre animal, il faut être conscient que cela comporte des risques pour la santé humaine et animale et qu’il y a des mesures de sécurité à adopter.

Grosso modo, les adeptes du cru (de l’alimentation contenant de la viande crue) sont convaincus de ses bienfaits pour les chiens et vantent ses mérites (santé, beau pelage, moins de selles, etc.) alors que les médecins vétérinaires basent leurs recommandations sur des faits scientifiques et parlent plutôt de risques documentés pour la santé des animaux qui en consomment et pour celle des humains qui les côtoient. Les premiers refusent souvent d’entendre les seconds, au grand dam de ces professionnels de la santé qui se sentent alors bien impuissants.

Or, si on décide de nourrir son animal «au cru», il faut être conscient qu’il y a un risque réel pour la santé humaine et la santé animale associée à cette pratique et prendre les précautions qui s’imposent pour protéger ceux que l’on aime.

On sait que la viande crue peut être une source potentielle de divers parasites et bactéries donc, une source de contamination pour les humains et les animaux de la maisonnée. Les chiens et les chats nourris au cru peuvent aussi devenir des porteurs asymptomatiques et contaminer les humains sans être malades eux-mêmes. C’est donc une question de santé publique...

Salmonellose

Récemment, le Bulletin québécois de vigie, de surveillance et d’intervention en protection de la santé publique signalait une situation inquiétante au Québec: des cas d’infections humaines provoquées par une bactérie (Salmonella enterica) multirésistante aux antibiotiques.

La salmonellose provoque généralement une gastro-entérite qui, lorsque sévère, peut mener à une hospitalisation et des complications malgré un traitement aux antibiotiques.

Dans les cas actuels, la bactérie étant résistante à plusieurs antibiotiques courants, le traitement devient difficile et l’issue complexe. Malheureusement, 9 des 14 cas rapportés étaient des enfants de moins de 2 ans. Imaginez... Selon le ministère de la Santé, de la nourriture pour chiens à base de viande crue d’origine bovine serait principalement en cause. La majorité des personnes malades, soit huit d’entre eux, avaient eu un contact avec un ou des chiens nourris de viande crue avant de développer la maladie.

Ceci milite en faveur d’une alimentation plus conventionnelle (à base d’aliments cuits) pour nos animaux de compagnie, surtout si on a des proches qui sont plus à risque comme de très jeunes enfants, des personnes âgées, immunosupprimés, sous traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie.

Bien s’informer

Mais que faire si on veut absolument nourrir ses animaux avec «du cru»?

D’abord, il faut bien s’informer et se conformer aux normes de salubrités des aliments et aux règles d’hygiène requises au moment de préparer ces aliments, mais aussi lorsqu’on interagit avec l’animal nourri au cru ou que l’on ramasse ses crottes. De plus, les jeunes enfants ne devraient pas manipuler ces aliments ni les bols des animaux.

Vous trouverez sur le site Quebec.ca une liste de ce qui devrait être fait pour une bonne prévention. Prenez le temps de vous renseigner pour la santé de ceux que vous aimez. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour savoir ce qu’ils pensent du cru: omvq.qc.ca.