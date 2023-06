Quoi faire cet été dans Lanaudière

Tout près de Montréal, la région de Lanaudière offre une belle diversité d’escapades, que ce soit pour une journée, un week-end ou une semaine de vacances. Avec ses nombreuses montagnes, ses 10 000 lacs et rivières, ses pistes cyclables, hébergements originaux, circuits gourmands et grands événements culturels, tout le monde y trouve son bonheur.

Voici 4 suggestions d’activités ou nouveautés:

Cinq Fourchettes

Avez-vous déjà cueilli des noix? Au Jardin des noix à Saint-Ambroise-de-Kildare, baladez-vous dans la noiseraie lors d’une visite guidée ou participez à un atelier sur la cueillette et préparation des produits comestibles sauvages. En septembre, c’est l’autocueillette des noisettes qui bat son plein. Sur place, une petite boutique vend, bien entendu, des noix et noisettes nordiques, mais aussi plusieurs produits dérivés de la nature et de producteurs locaux. Apprenez-en plus sur ces produits uniques dans la région!

Courtoisie

Le temps d’un séjour, partez dans un safari inoubliable à l’hôtel de la Cité perdue au complexe Atlantide de Saint-Calixte. Confortablement installé dans votre chambre familiale, observez depuis la fenêtre les majestueux lions vaquer à leurs occupations. Le prix des chambres débute à 324,99$ par nuit pour 2 adultes et 3 enfants et comprend tous les petits luxes d’une chambre d’hôtel, incluant machine à café, wifi et mini-réfrigérateur. Il est possible d’ajouter à votre séjour un accès complet au complexe Atlantide.

Fabien Proulx-Tremblay

Terrebonne fête cette année son 350e anniversaire en grande pompe avec une foule d’événements pendant toute la saison estivale. Au programme : le spectacle aquatique multimédia Ava-Terrebonne au fil de l’eau, le Festival Pop ton été, le Méga Week-end, Jackalope-Block Party, des randonnées historiques en rabaska, les pique-niques du monde et plusieurs autres activités à ne pas manquer.

Antoine Anctil

Direction Saint-Michel-des-Saints pour découvrir les nouvelles croisières offertes depuis l’été dernier par la société des parcs régionaux de la Matawinie sur le lac Taureau. À moins de 2 heures de Montréal, voguez doucement sur un bateau-mouche avec une vue 360 degrés sur les plages dorées, les îles et îlots et sur la faune et la flore diversifiées. Trois forfaits croisières vous sont proposés à bord du Saidon: la croisière à l’île du Village, la Virée historique et la croisière du Barrage du Lac Taureau, d’une durée de 2 à 4 heures.