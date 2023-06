Regard sur l’évolution du rôle paternel

La société a particulièrement changé au cours des 50 dernières années, si bien qu’il existe un monde de différence entre le père d’hier et celui d’aujourd’hui.

Plusieurs changements sociaux et économiques ont redéfini les rôles parentaux depuis les années 1960. Parmi ceux-ci, on retrouve l’émancipation des femmes et leurs investissements professionnels, le taux croissant des séparations et divorces — et du même coup, des familles monoparentales ainsi que l’affirmation des familles homoparentales. L’engagement paternel s’est donc redéfini à travers différents bouleversements sociaux.

Dans un article paru dans la revue Reflets, la travailleuse sociale Josée St-Denis et le professeur en service social Nérée St-Amand ont retracé l’évolution du rôle des pères. À l’époque de la Révolution tranquille, où l’industrialisation gagnait du terrain, le père a perdu son rôle de « pédagogue-conseiller », notent les chercheurs. De plus, des artistes comme Elvis Presley ont bousculé l’image traditionnelle des pères. « Les hommes ont maintenant la possibilité de ressembler à autre chose qu’au père traditionnel, travaillant, rigide et distant; et les attentes des enfants face à leur père se modifient de façon radicale », soulignent-ils en citant différents observateurs.

Un meilleur équilibre

En 1977, la notion d’autorité paternelle a été remplacée par celle d’autorité parentale. Ce changement est survenu au moment où les femmes sont devenues plus nombreuses sur le marché du travail. De plus, la baisse de la natalité, la parentalité plus tardive, l’accessibilité au divorce et l’utilisation à grande échelle des moyens de contraception ont également changé la donne.

L’émancipation des femmes a également profité aux hommes, qui ont de plus en plus rejeté certains stéréotypes sexuels. « L’homme n’est plus un simple pourvoyeur qui fait vivre une épouse à sa charge, il n’est plus le patriarche distant d’autrefois », a fait valoir le sociologue Germain Dulac, en 1992. Au fil des années, la position de contrôle et d’autorité prédominante qu’occupait le père s’est transformée : le « nouveau père » est plus proche de ses enfants dès leur plus jeune âge. Et il s’investit davantage dans la dynamique familiale.

Toutefois, des contradictions demeurent quant à l’engagement du père. « Un grand nombre d’enfants sont privés de toute relation suivie avec le père à la suite de la séparation de leurs parents », a constaté le sociologue Gérard Neyrand, en 2002. La conciliation travail-famille a aussi été — et est encore — un enjeu de taille chez les hommes, ce principe étant à géométrie variable d’une entreprise à l’autre. En 2008, le Conseil de la famille et de l’enfance évoquait une « organisation de travail souvent rigide, un horaire inflexible composé presque exclusivement de temps complet et des heures supplémentaires à accumuler ».

Les congés parentaux

La société valorise de plus en plus les congés de paternité, permettant aux nouveaux pères de créer des liens significatifs avec leurs enfants dès les premières semaines. Depuis 2006, le Québec octroie cinq semaines de congé aux nouveaux pères. Si peu d’entre eux se sont prévalus de ce droit au début (environ 20 %), ils sont aujourd’hui majoritaires (environ 90 %) à prendre ce congé. Tout récemment, en janvier 2023, le tribunal administratif du Québec a donné gain de cause à deux pères qui se sont battus pour obtenir chacun cinq semaines de congé de paternité après avoir eu recours à une mère porteuse. Cependant, des voix s’élèvent pour augmenter la durée de ce congé — comme c’est le cas dans d’autres pays — et, du même coup, réduire le déséquilibre en ce qui concerne les responsabilités parentales.